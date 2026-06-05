CDMX recibe el trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Ciudad de México recibe el trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Utopía Mixhuca como parte de las actividades previas al torneo. El trofeo estará exhibido del 5 al 8 de junio. Las autoridades destacan la importancia histórica de la capital en el fútbol mundial y los preparativos urbanos para el evento. El recorrido del trofeo ha visitado nueve ciudades del país. Asistieron exfutbolistas como Roberto Carlos y Hugo Sánchez.

La Ciudad de México ha recibido el trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Utopía Mixhuca , ubicada en la alcaldía Iztacalco, como parte de las actividades previas al inicio del torneo que se celebrará en 2026 y en el que México será uno de los países anfitriones junto con Estados Unidos y Canadá.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó la importancia histórica de la capital mexicana dentro del fútbol mundial y subrayó que la exhibición del trofeo busca acercar este símbolo deportivo a la población. El trofeo permanecerá expuesto del 5 al 8 de junio en la Utopía Mixhuca. Según las autoridades, esta es la segunda ocasión en que el galardón se presenta en una Utopía, después de haber sido exhibido en la Utopía Meyehualco, en la alcaldía Iztapalapa.

Clara Brugada afirmó que estos espacios tienen como objetivo ampliar el acceso de la ciudadanía a actividades culturales, deportivas y recreativas. Asimismo, señaló que la ciudad continúa preparándose para albergar partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 mediante diversas obras e intervenciones urbanas.

En su intervención, Gabriela Cuevas, representante de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, indicó que el país se encuentra preparado para recibir a selecciones, visitantes y aficionados internacionales gracias al trabajo coordinado entre distintos niveles de gobierno y diversos sectores sociales. Mencionó algunas acciones impulsadas como parte del legado del torneo, entre ellas la rehabilitación de más de 4 mil 200 canchas deportivas en el país y programas dirigidos a niñas, niños y adolescentes para fomentar la práctica del deporte y la convivencia comunitaria.

La alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz, indicó que la llegada del trofeo representa un momento relevante para la ciudad y destacó las acciones realizadas en materia de deporte y recuperación de espacios públicos. Representantes de Coca-Cola México y FEMSA, empresas patrocinadoras del evento, invitaron a la población a visitar la exhibición y participar en las actividades relacionadas con el recorrido del trofeo, que ha visitado nueve ciudades del país durante 19 días.

Al evento asistieron también los exfutbolistas Roberto Carlos, campeón del mundo con Brasil, y Hugo Sánchez, figura histórica del fútbol mexicano, quienes compartieron sus experiencias y firmaron autógrafos a los asistentes. La exhibición del trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA en la Ciudad de México es una oportunidad única para que los aficionados puedan ver de cerca el galardón más codiciado del fútbol mundial y se enmarca dentro de una serie de actividades organizadas por la FIFA y el comité organizador local para generar expectativa y promover el deporte en todo el territorio nacional.

Este tipo de eventos también busca reforzar la identidad nacional y el orgullo por ser sede de una justa de tal magnitud, la cual se espera impulse el desarrollo urbano, turístico y social en las sedes designadas. La presencia del trofeo en la Utopía Mixhuca, un espacio público destinado a la cultura y el deporte, simboliza el acercamiento entre el fútbol profesional y la comunidad, permitiendo que niños, jóvenes y familias tengan contacto directo con un ícono del deporte universal.

Además, se aprovechó la ocasión para informar sobre los avances en la preparación de las ciudades anfitrionas, incluyendo mejoras en infraestructura vial, transporte público, hospitalidad y seguridad, todo ello con miras a ofrecer una experiencia memorable a los millones de visitantes que se prevé lleguen en 2026. El evento contó con la participación de autoridades locales, representantes de la sociedad civil y miembros del sector privado, quienes coincidieron en destacar la relevancia de este Mundial para México y para la región.

En resumen, la visita del trofeo original a la Ciudad de México no solo es un acto simbólico, sino también una muestra del compromiso del país con el éxito del torneo y con la creación de un legado duradero en materia de infraestructura deportiva y promoción de la actividad física entre la población. La expectativa generada por la Copa Mundial de la FIFA 2026 se refleja en la gran afluencia de público que ha acompañado el recorrido del trofeo por diferentes entidades federativas, lo que evidencia el fervor futbolístico que caracteriza a México y su preparación para lo que será la primera Copa del Mundo organizada por tres países de manera conjunta





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