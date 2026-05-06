CDMX Reconoce Constitucionalmente el Valor Económico y Social de los Cuidados

El Congreso de la CDMX aprueba reforma histórica para integrar los cuidados en la Constitución local, estableciendo un presupuesto de 12 mil millones de pesos para infraestructura y equidad de género.

En un paso histórico hacia la justicia social y la equidad de género, el Congreso de la Ciudad de México ha aprobado un dictamen fundamental que busca elevar al rango constitucional el reconocimiento del valor social y económico de los cuidados.

Esta iniciativa, impulsada conjuntamente por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la diputada local del PRI, Tania Larios, representa un cambio de paradigma en la manera en que la capital mexicana entiende la sostenibilidad de la vida. La reforma establece que el reconocimiento de los cuidados ya no será visto únicamente como una responsabilidad privada o doméstica, sino como un principio rector de la ciudad que abarca el derecho fundamental a cuidar, el derecho a ser cuidado y el derecho al autocuidado.

De este modo, se formaliza la idea de que estas actividades son indispensables para el ejercicio de cualquier otro derecho humano y para el funcionamiento armonioso de la sociedad en su conjunto. El corazón de esta reforma radica en la visibilización de los trabajos de cuidado, especialmente aquellos domésticos no remunerados que históricamente han recaído de manera desproporcionada sobre los hombros de las mujeres.

El dictamen es enfático al señalar que estas labores son esenciales para la reproducción social y que generan un valor económico y social tangible, contribuyendo directamente a la prosperidad y al bienestar tanto individual como colectivo. Durante la fundamentación del proyecto, Daniela Álvarez, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, subrayó que la distribución desigual de estas tareas ha funcionado como un mecanismo de segregación que limita severamente el acceso de las mujeres a la educación superior, al empleo formal, a ingresos dignos y a una participación activa en la vida pública y política.

Por lo tanto, la ley busca transitar hacia un modelo de corresponsabilidad donde la carga de los cuidados sea compartida equitativamente entre los géneros, el gobierno, el sector privado y la sociedad civil, entendiendo que es un deber intergeneracional. Para asegurar que esta normativa no se quede en una simple declaración de buenas intenciones o en lo que se ha denominado una ley de papel, el proyecto contempla la creación del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México.

Este sistema tiene como objetivos primordiales reconocer, redistribuir y reducir las tareas de cuidado para combatir la desigualdad estructural. Gabriel Varela, presidente de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, reveló que la Ley del Sistema Público de Cuidados contará con un presupuesto anual robusto de 12 mil millones de pesos. Esta inversión se traducirá en una infraestructura masiva y tangible que transformará la ciudad.

Entre las obras proyectadas se encuentran la construcción y rehabilitación de 300 centros de cuidado infantil y salas especializadas para las infancias, así como la creación de 200 casas para adultos mayores y espacios dedicados a la rehabilitación. Además, se implementarán lavanderías comunitarias, servicios de atención a la primera infancia, 200 casas de la salud, 16 hogares de larga estancia para personas mayores y una partida de 100 millones de pesos destinada al apoyo de cooperativas de cuidados.

Este ambicioso plan no solo busca aliviar la carga laboral de las mujeres, sino que se plantea como una política pública estratégica para aumentar la productividad y el desarrollo social de la metrópoli. Al concebir el cuidado no como un gasto, sino como una inversión en la sostenibilidad económica, la Ciudad de México se posiciona a la vanguardia de las políticas de igualdad sustantiva.

La votación final reflejó un consenso amplio, con 62 votos a favor y 22 diputados que razonaron su postura, consolidando así un compromiso legislativo para transformar la estructura social de la ciudad. Con la implementación de este sistema, se espera que miles de personas recuperen su autonomía y que el valor del cuidado sea finalmente integrado en la contabilidad económica y social del estado, reconociendo que sin cuidados no hay vida posible ni sociedad sostenible





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