Cecilia Eguiarte: Una voz mexicana en la vanguardia musical

La soprano Cecilia Eguiarte se prepara para su debut en La vida breve de Manuel de Falla, explorando diversos géneros musicales y colaborando con artistas de renombre. Esta noticia destaca su trayectoria ecléctica y su pasión por la innovación, incluyendo próximos proyectos en ópera, recitales y cine, así como su compromiso con la difusión de la música latinoamericana.

Cecilia Eguiarte , una soprano mexicana destacada por su versatilidad y pasión por la innovación, se prepara para su debut en el papel de Salud en La vida breve, de Manuel de Falla, en el Palacio de Bellas Artes . La artista, conocida por su inclinación hacia lo auténtico y las nuevas experiencias, ha construido una carrera ecléctica, explorando desde la ópera contemporánea hasta el lied y la canción mexicana.

Eguiarte, quien define su trayectoria como una exploración constante del futuro, ha participado en producciones vanguardistas y colaboraciones con compositores y artistas de renombre. Su participación en La vida breve representa un nuevo hito en su carrera, prometiendo una interpretación emotiva y original del personaje. La soprano, quien recientemente ofreció un recital de lieder y canción mexicana, ha demostrado su habilidad para dominar diversos estilos y géneros musicales. \La preparación para este nuevo rol implica un intenso trabajo en equipo, incluyendo ensayos con bailarines de la Compañía Nacional de Danza y colaboración con la directora de escena y coreógrafa Nuria Castrejón, quien ha sido traída desde España por el director de la Compañía Nacional de Ópera, Marcelo Lombardero. Eguiarte comparte escena con el tenor César Delgado, acompañada al piano por Abdiel Vázquez, quien debutará como director concertador en el doble programa. Además, alternará el papel de Salud con Angélica Alejandre, compartiendo el escenario con los tenores Dante Alcalá y César Delgado. Este proyecto representa una colaboración histórica con la Compañía Nacional de Danza, reviviendo la sinergia entre ópera y danza que no se veía desde 1980. El programa de La vida breve y el ballet El amor brujo, ambos de Manuel de Falla, contará con seis funciones entre el 23 de abril y el 7 de mayo, celebrando el 150 aniversario del nacimiento del compositor español.\Tras su debut en Bellas Artes, Eguiarte tiene planeado un recital en mayo, también en homenaje a Manuel de Falla, interpretando canciones del compositor gaditano en diálogo con el jalisciense José Rolón, quien también celebra su aniversario. Este concierto contará con James Pulles al piano y Alejandro Nava en la guitarra. Además de su trabajo en ópera y recitales, Eguiarte ha incursionado en otros ámbitos artísticos. Su trayectoria incluye la participación en el filme Muda, de Andrea Borbolla, y se prepara para un proyecto cinematográfico sobre extraterrestres. También lleva a Argentina, al Festival Internacional de Música de Bariloche, un concierto con piezas de poetas latinoamericanas, consolidando su compromiso con la difusión de la cultura latinoamericana. Eguiarte planea un ciclo llamado Voces latinoamericanas, que recorrerá toda Latinoamérica, recuperando el formato de ciclos de canciones para voz y orquesta, un proyecto que subraya su interés en explorar nuevos formatos y promover la música latinoamericana. Su visión artística, basada en la exploración de múltiples géneros y el trabajo con artistas de diferentes disciplinas, la convierte en una figura clave en el panorama musical contemporáneo. La soprano destaca la importancia del repertorio de lied y canción de arte para el desarrollo técnico vocal, y explica su compromiso con la exploración de diversas expresiones musicales





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