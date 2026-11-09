CECyTEG Salamanca celebra 34 años con 1980 estudiantes en especialidades técnicas

El plantel Salamanca del CECyTEG conmemora su trigésimo cuarta aniversario con 1980 alumnos en Químico Industrial y Mecatrónica, destacando su legado desde noviembre de 1992.

El plantel Salamanca del CECyTEG conmemoró su 34 aniversario con una matrícula actual de mil 980 estudiantes inscritos en las especialidades de Químico Industrial, Mecatrónica y Programación. Esta institución, ubicada en el municipio de Salamanca, forma parte de los siete centros educativos originales que iniciaron operaciones junto con el subsistema estatal en noviembre de 1992.

Misión educativa y trayectoria institucional

La institución se encuentra celebrando el aniversario de su llegada a este municipio, destacando que forma parte de los siete primeros centros educativos con los que inició operaciones el subsistema estatal en noviembre de 1992. Desde entonces, su modelo educativo ha buscado combinar la preparación científica y tecnológica con una formación integral para sus estudiantes.

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Este enfoque permite brindar herramientas concretas para que las generaciones formadas puedan continuar sus estudios superiores o incorporarse directamente al ámbito laboral. El plantel Cecyteg Salamanca ha mantenido esta línea estratégica durante más de tres décadas, consolidándose como un pilar fundamental en la educación técnica de la región.

Resultados de egresados y estadísticas recientes

Uno de los resultados tangibles de esta trayectoria se refleja en sus generaciones de egresados. En agosto pasado, 550 estudiantes concluyeron su preparación correspondiente a la generación 2023-2026, principalmente de las especialidades de Químico Industrial y Mecatrónica. Estos números representan el éxito continuo del modelo pedagógico aplicado en el plantel.

De acuerdo con estadísticas del propio plantel, el 76% de los jóvenes tiene previsto continuar sus estudios universitarios, mientras que el 24% buscará incorporarse directamente al ámbito laboral. Esta distribución muestra la capacidad del CECyTEG para preparar a los estudiantes tanto para el academia como para el mercado de trabajo local.

Proyectos prácticos y contexto estatal

Además de la preparación académica, los estudiantes participan en exposiciones y proyectos donde ponen en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas. En noviembre de 2025, más de 250 alumnos de ambos turnos presentaron trabajos de las especialidades de Química Industrial y Mecatrónica, entre ellos productos alimenticios, artículos de elaboración artesanal y propuestas desarrolladas durante su formación.

En este aniversario, el CECyTEG Salamanca reconoció la participación de estudiantes, egresados, padres de familia, docentes y personal administrativo que han formado parte de su historia. Esta trayectoria continúa con el reto de preparar a nuevas generaciones y ofrecerles herramientas para construir su futuro profesional en un entorno competitivo.

La institución forma parte de una red más amplia que, a nivel estatal, el CECyTEG cuenta con presencia en 40 municipios y una red de 56 planteles, además de una oferta de 32 carreras técnicas. En sus más de tres décadas de historia ha contribuido a la formación de más de 134 mil egresados, quienes han encontrado oportunidades para continuar su preparación profesional o desempeñarse en diferentes sectores productivos.