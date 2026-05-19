CEFIX, una organización sin fines de lucro, está organizando un evento con la causa 'Juntos por Pau' para apoyar a Paulina, una niña que está en tratamiento de quimioterapia. Durante los fines de semana del 23 y 24 de mayo, CEFIX donará 100% de los ingresos recaudados durante las atenciones brindadas. Las personas que participen recibirán atención física y emocional enfocada en su bienestar y bienestar, formando parte de un esfuerzo solidario en beneficio de Pau y su familia.

CEFIX donará 100% de los ingresos recaudados en servicios durante los fines de semana del 23 y 24 de mayo para apoyar a Paulina , una niña que está en tratamiento de quimioterapia.

Además, las personas que participen recibirán atención física y emocional enfocada en su bienestar y bienestar, formando parte de un esfuerzo solidario en beneficio de Pau y su familia. La comunidad veracruzana y sus lectores son agradecidos por el apoyo y difusión siempre proporcionada, por lo que sería un honor contar con su respaldo para ayudar a que esta causa alcance a más personas





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