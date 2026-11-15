Celaya celebra 136 años del Panteón Norte con Paseo por las Luminarias

Celaya honra 136 años de historia con el Paseo por las Luminarias. El evento conecta barrios y tradiciones en el Panteón Municipal Norte.

El Panteón Municipal Norte de Celaya conmemora 136 años de historia y tradición este 15 de noviembre. Esta fecha marca la inauguración oficial del recinto, realizada el 15 de noviembre de 1890 por el entonces jefe político José de Jesús Morales. La creación del panteón fue una respuesta necesaria para sustituir el antiguo cementerio ubicado junto al Templo de San Francisco, sobre la Calzada Independencia.

La conmemoración oficial se realizará el domingo 15 de noviembre, a partir de las 6:00 de la tarde. Durante este evento, miles de personas participarán en el tradicional Paseo por las Luminarias. El recorrido atravesará los barrios de San Antonio, Tierras Negras y Santiaguito. Esta festividad se lleva a cabo cada año el segundo domingo posterior al Día de Muertos.

Also read Tras asesinato de agente, renuncian 13 oficiales de tránsito en Celaya

Detalles del recorrido y cambios logísticos

La ruta del Paseo por las Luminarias mantendrá su paso por los tres barrios tradicionales. Sin embargo, el punto de inicio sufrirá un ajuste significativo en esta ocasión. El contingente ya no saldrá desde Ferrocarril Central debido a los trabajos del Tren de Pasajeros. El nuevo lugar de partida será la calle Mariano Abasolo. Este sitio se ubica entre los parques Xochipilli y Ximhai.

Aaron Martínez, coordinador de Culturas Populares del Instituto Municipal de Arte y Cultura, confirmó los cambios. Él detalló que la modificación fue acordada previamente con los vecinos de la zona. La meta principal es salvaguardar la integridad de los más de 210 mil asistentes esperados. La ruta concluirá en el Panteón Municipal Norte.

Seguridad y participación comunitaria

La Secretaría de Seguridad Ciudadana implementará medidas estrictas para el evento. Se instalará un centro de mando unificado para coordinar las operaciones. Se desplegará personal a pie y unidades de primera respuesta. Estas estrategias buscan garantizar el orden durante el encendido de fogatas. Cada año, las familias de los barrios aledaños encienden fogatas frente a sus viviendas.

La tradición de iluminar el camino de las ánimas tiene más de un siglo de arraigo. Inicialmente era un acto de fe para guiar a los difuntos hacia su última morada. Con los años, la costumbre evolucionó hacia un recorrido festivo y cultural. Ahora reúne a la comunidad para rendir culto y celebrar el aniversario del panteón. Las autoridades exhortan a la ciudadanía a atender las medidas preventivas.

Patrimonio histórico y arquitectura funeraria

El recinto alberga más de 20 mil tumbas, aunque no existen registros exactos del total. Los documentos históricos indican que la primera persona sepultada fue el músico filarmónico Secundino González Sánchez. Su lápida permanece visible junto al acceso principal. El camposanto conserva un valor arquitectónico reflejado en sus primeros monumentos.

Las estructuras originales están elaboradas en cantera tallada y mármol importado de España. Familias acomodadas de la época financiaron estas obras elegantes. Destacan piezas adosadas a la barda perimetral y trabajos de herrería fina. También hay bases de columnas con guirnaldas y medallones inscritos. Muchas lápidas solo consignan fechas de nacimiento y defunción.

Figuras históricas y proyectos detenidos

Entre los personajes locales destacan figuras de gran relevancia cultural y social. Descansa allí Valentín Mancera, originario de San Juan de la Vega. La tradición popular recuerda cómo repartió bienes sustraídos a hacendados entre los necesitados. Su tumba es un obelisco erigido por la población a la que apoyó. También yacen el periodista Francisco Jaramillo Borrego y el poeta Liborio Crespo.

Otros personajes homenajeados incluyen al profesor Ramón García Garibay y Ramón J. Navarro. Bernardo Moncada García, periodista y gestor sepulturas dignas, también está aquí. El promotor taurino Paco Bonilla y Pánfilo Maldonado completan el lista de ilustres. A pesar de su importancia, el rescate de tumbas antiguas para turismo está detenido desde hace dos décadas.

El proyecto de remozamiento no se ha concretado por falta de definición institucional. Diversas áreas, como Desarrollo Urbano y el Consejo de Turismo, no han logrado definir responsabilidades. El Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística también ha participado en los debates. Esta falta de claridad ha impedido la preservación patrimonial completa del lugar.