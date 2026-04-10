Celaya: Disminuyen los homicidios, pero persisten focos de violencia

Se registra una importante reducción en homicidios dolosos en Celaya, Guanajuato, durante los primeros meses del año, aunque la violencia persiste en ciertas zonas de la ciudad. El Observatorio Ciudadano y las autoridades analizan las causas y buscan estrategias para abordar el problema.

Celaya , Guanajuato . Durante los primeros tres meses del año en curso, se ha observado una notable disminución en el número de homicidios dolosos en la ciudad de Celaya . Las estadísticas oficiales revelan que se registraron 27 casos en este período, en comparación con los alarmantes 117 reportados durante el mismo lapso del año anterior. Esta significativa reducción, que equivale a un 76.

9%, representa un avance importante en la lucha contra la violencia, aunque las autoridades y los observadores ciudadanos advierten sobre la persistencia de focos de conflicto y la necesidad de mantener y fortalecer las estrategias de seguridad. El análisis de los datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arroja una mirada más detallada sobre la evolución de la violencia. En enero de 2026, se contabilizaron seis homicidios dolosos, una cifra considerablemente menor a los 45 registrados en el mismo mes del año precedente. Febrero siguió la misma tendencia, con siete asesinatos reportados, contrastando con los 42 del año 2025. Marzo, por su parte, mantuvo la tendencia a la baja, con 14 casos registrados, en comparación con los 30 del año anterior. Estas cifras, si bien son alentadoras, deben ser analizadas con cautela, ya que la violencia continúa concentrándose en determinadas zonas de la ciudad, lo que sugiere que las causas subyacentes del problema aún no han sido completamente abordadas.\El Observatorio Ciudadano, a través de sus informes, ha aportado valiosa información sobre las características de la violencia en Celaya. Los datos señalan que las víctimas de homicidio son mayoritariamente hombres y que los hechos violentos se producen principalmente en la vía pública, seguidos por domicilios y, en menor medida, en negocios. Este patrón de ocurrencia permite identificar áreas de mayor riesgo y orientar las estrategias de prevención. En marzo, las zonas más afectadas por la violencia fueron el Barrio de San Juan, el Barrio de la Resurrección, Los Pinos, y las comunidades de La Laja y San Isidro de Trojes. Asimismo, se registraron incidentes en las colonias San Juanico, Progreso Solidaridad, El Becerro, Santa Rita, Villas del Bajío II y la zona centro. La persistencia de la violencia en estas áreas, a pesar de la reducción generalizada de homicidios, plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas implementadas hasta el momento y la necesidad de adoptar enfoques más integrales. La administración municipal ha anunciado la destinación de 424 millones de pesos a la ejecución de 195 obras de infraestructura social en zonas urbanas y rurales, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los habitantes y fortalecer el tejido social. Este tipo de inversión, si se complementa con acciones de seguridad y prevención del delito, podría contribuir a reducir la violencia a largo plazo.\La situación de seguridad en Celaya ha generado diversas reacciones y debates en la esfera pública. El alcalde de la ciudad ha expresado su preocupación por lo que considera un trato “de tercera” por parte del Gobierno Estatal, lo que podría estar afectando la coordinación y el flujo de recursos para combatir la delincuencia. A pesar de estas tensiones, el alcalde ha asegurado que el Plan Michoacán, una estrategia de seguridad implementada en estados vecinos, no afectará la presencia de la Guardia Nacional en el municipio. Paralelamente, se ha abierto una investigación sobre una operadora del servicio de emergencias 911 en Celaya por presunta negligencia en la atención de una llamada de emergencia, lo que pone de manifiesto la importancia de la eficiencia y la profesionalidad en los servicios de respuesta ante situaciones de crisis. Los vecinos de las colonias más afectadas por la violencia han expresado su descontento por la falta de acciones preventivas y de combate a los delitos, lo que refleja la necesidad de una mayor colaboración entre las autoridades y la ciudadanía para abordar el problema de la inseguridad de manera efectiva. La implementación de políticas públicas integrales, que incluyan inversión social, fortalecimiento de la seguridad y participación ciudadana, es fundamental para lograr una reducción sostenida de la violencia y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Celaya





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