El alcalde de Celaya exige 40 millones de pesos para la Feria de Navidad 2026. Comparado con Irapuato, Celaya busca equidad como segundo generador de PIB estatal.

El presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, ha establecido una exigencia firme hacia el gobierno estatal para garantizar la ejecución de la Feria de Navidad 2026. El mandatario señaló que su aspiración inicial era contar con una aportación estatal entre 40 y 50 millones de pesos, montos que se sumarían a los 30 millones de recursos municipales ya aprobados por su administración.

Exigencia de equidad presupuestal ante Irapuato

Ramírez Sánchez argumenta que Celaya ocupa el segundo lugar en la generación del Producto Interno Bruto estatal y es el municipio que mayor contribución fiscal realiza tanto al gobierno estatal como al federal. Por esta razón, el alcalde considera que debe recibir un trato financiero proporcional a su peso económico, rechazando cualquier reducción en el respaldo presupuestal que coloque a la ciudad en una posición subordinada.

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El presidente municipal hizo una comparación directa con la ciudad de Irapuato, donde se otorgaron 65 millones de pesos para el evento similar. A pesar de que la Secretaría de Turismo estatal ha manifestado su disposición, Ramírez insiste en que la asignación debe reflejar el nivel de ingresos que Celaya aporta al erario público, evitando ser tratado como una entidad de menor categoría.

Clarificación sobre apoyos anuales a Apaseo el Grande

En respuesta a las declaraciones de la mandataria estatal, quien indicó que cada municipio recibe un único apoyo anual para festividades y que se revisaría si Celaya ya había ejercido dicho recurso, el alcalde aclaró que el gobierno municipal no ha recibido ningún fondo en este rubro durante lo que va del año. Esta precisión busca desmentir la idea de que Celaya habría recibido previamente dinero para celebrar eventos navideños.

Además, Ramírez Sánchez abordó el tema de los nueve millones de pesos otorgados para la realización de un congreso organizado por Apaseo el Grande. El presidente municipal explicó que en Celaya se llevan a cabo congresos cada semana o quincena, por lo que aplicar un descuento por este concepto sería injusto. Señaló que la feria ha sido rescatada tras siete años de ausencia y que se ha invertido decenas de millones de pesos en la rehabilitación de las instalaciones.

Plan contingencia y fechas de la celebración

Si bien la aceptación del apoyo estatal ya se encuentra formalizada, la administración municipal espera que la Secretaría de Finanzas defina el monto exacto en las próximas horas. Ramírez Sánchez advirtió que, de no concretarse el respaldo financiero esperado, los espacios del evento serán cubiertos por comerciantes locales. Esta medida asegura que la feria no afecte negativamente las finanzas públicas del municipio.

El presidente municipal confirmó que la celebración se llevará a cabo del 18 de diciembre al 3 de enero. En caso de que la asignación estatal sea inferior a la solicitada, la administración buscará alternativas como la firma de convenios o el uso de anticipos provenientes del cobro de entradas para garantizar la realización exitosa de la fiesta.

Defensa de servicios policiales y cartelera artística

Ante las críticas de la autoridad estatal sobre la priorización de recursos para eventos frente a la seguridad, Ramírez Sánchez reafirmó que su administración ya garantizó los seguros de vida para los policías y mejoró las condiciones salariales. Se autodefinió como el primer municipio en Guanajuato y uno de los diez que mejor remunera a su corporación policial, con un salario base de 23 mil pesos más bonificaciones.

Finalmente, el mandatario evitó confirmar los nombres de los artistas que se presentarán, ya que los fallos de licitación entre lunes y martes determinarán la cartelera oficial. No obstante, aseguró que contratarán a cuatro artistas de gran prestigio, complementando la oferta con talentos locales reconocidos, garantizando así una cartelera competitiva para los visitantes de la Feria de Navidad 2026.