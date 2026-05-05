Celaya Invierte en Unidad Móvil para Ampliar Servicios a Mujeres

El Instituto Municipal de las Mujeres de Celaya (INSMUJERES) recibió una unidad móvil gracias a una inversión de más de un millón de pesos, destinada a mejorar la cobertura de servicios en zonas rurales y colonias apartadas, enfocándose en la prevención y atención de la violencia de género.

Celaya , Guanajuato – El Instituto Municipal de las Mujeres de Celaya ( INSMUJERES ) ha recibido un importante impulso en su capacidad para atender a las mujeres en todo el municipio, gracias a la adquisición de una unidad móvil con una inversión de un millón 161 mil pesos.

Esta adquisición, realizada a través del programa “Presupuesto Violeta”, permitirá al INSMUJERES extender su alcance, especialmente en las zonas rurales y colonias más alejadas del centro urbano, donde el acceso a servicios de apoyo y protección suele ser limitado. La unidad móvil se convierte en una herramienta esencial para llevar asesoría legal, atención psicológica, programas de empoderamiento y talleres de autoempleo directamente a las comunidades que más lo necesitan, superando las barreras geográficas y facilitando el acceso a recursos vitales para las mujeres.

La inversión refleja un compromiso tangible con la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres, prioridades clave para la administración municipal. La entrega de la unidad móvil representa un paso significativo hacia la construcción de una sociedad más justa y equitativa, donde todas las mujeres tengan la oportunidad de vivir una vida libre de violencia y con acceso a las herramientas necesarias para desarrollar su máximo potencial.

El Presupuesto Violeta, como fuente de financiamiento para esta iniciativa, demuestra la importancia de destinar recursos específicos para abordar las necesidades particulares de las mujeres y promover su bienestar integral. La unidad móvil no solo brindará servicios directos a las mujeres, sino que también contribuirá a sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la igualdad de género y la prevención de la violencia.

La regidora Ana Laura Benítez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Ayuntamiento de Celaya, destacó la importancia de traducir el compromiso con las mujeres en acciones concretas. Subrayó que el Presupuesto Violeta está diseñado para financiar iniciativas que aborden la violencia de género y fomenten el empoderamiento femenino. La entrega de la unidad móvil, realizada por el presidente municipal Juan Miguel Ramírez, es un ejemplo claro de este compromiso en acción.

Benítez reconoció el liderazgo del alcalde en la defensa de los derechos de las mujeres y su dedicación a la erradicación de la violencia. Enfatizó que la adquisición de la camioneta para el INSMUJERES es una herramienta fundamental para llevar servicios integrales a las mujeres de todas las comunidades del municipio. La regidora expresó su agradecimiento al alcalde por su apoyo continuo y su visión de una Celaya más inclusiva y equitativa.

La unidad móvil representa una inversión en el futuro de las mujeres de Celaya, brindándoles la oportunidad de acceder a recursos y servicios que les permitirán superar los desafíos que enfrentan y construir una vida mejor. La colaboración entre el Ayuntamiento y el INSMUJERES es esencial para garantizar que los servicios lleguen a quienes más los necesitan y que se promueva una cultura de respeto y igualdad en todo el municipio.

La unidad móvil se suma a otras iniciativas y programas implementados por la administración municipal para proteger los derechos de las mujeres y combatir la violencia de género. La nueva unidad móvil del INSMUJERES ofrecerá una amplia gama de servicios diseñados para satisfacer las necesidades específicas de las mujeres en Celaya.

Entre estos servicios se incluyen asesorías legales para brindar orientación y apoyo en casos de violencia o discriminación, atención psicológica para ayudar a las mujeres a superar traumas y fortalecer su bienestar emocional, programas de atención integral para abordar las diversas formas de violencia de género, talleres de autoempleo para fomentar la independencia económica y el empoderamiento, y pláticas de prevención y cuidados para promover la salud y el bienestar de las mujeres. La directora del Insmujeres, Alma Guadalupe Virgen Salazar, señaló la persistente reticencia de las mujeres a denunciar ante las instancias de justicia, a pesar de la disponibilidad de recursos y apoyo.

Sin embargo, destacó que el instituto continúa brindando asesoría legal a un número significativo de mujeres, aunque pocas se atreven a dar el paso de presentar una denuncia formal. Actualmente, el instituto atiende mensualmente a 120 mujeres en la parte psicológica y entre 50 y 60 en asesoría jurídica. La unidad móvil permitirá ampliar significativamente el alcance de estos servicios, llegando a comunidades y zonas alejadas donde las mujeres tienen menos acceso a recursos y apoyo.

La iniciativa busca crear un entorno seguro y confidencial donde las mujeres se sientan cómodas buscando ayuda y denunciando la violencia. La unidad móvil se convertirá en un símbolo de esperanza y empoderamiento para las mujeres de Celaya, brindándoles la oportunidad de construir una vida libre de violencia y con acceso a las herramientas necesarias para prosperar





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