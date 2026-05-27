Celaya: recortes en obras deportivas y avance en vialidad norte-sur con compra de terreno

El Programa de Obra 2026 de Celaya sufre un recorte de 4.7 millones de pesos, eliminando varias obras en la unidad deportiva Miguel Alemán. Simultáneamente, se concreta la compra de un terreno para la vialidad norte-sur y paso a desnivel del tren de pasajeros, proyecto gestionado por más de 20 años.

El Programa de Obra 2026 en Celaya ha sufrido un recorte de 4.7 millones de pesos, lo que ha resultado en la eliminación de varias obras deportivas en la unidad deportiva Miguel Alemán Valdez.

Entre las obras dadas de baja se encuentran la construcción de techumbre para canchas de voleibol, la rehabilitación del estadio de béisbol (pintura, baños, impermeabilizante), la rehabilitación de cancha de tenis, la rehabilitación del salón de gimnasia olímpica (baños, vestidores, cisterna y alumbrado), la construcción de bardeado perimetral sur, la construcción de alumbrado en estacionamiento sur, la construcción de bardeado perimetral en la alberca municipal, la rehabilitación del gimnasio de basquetbol (baños, gradas) y la rehabilitación del alumbrado en el estadio de béisbol. Además, 64 acciones permanecen en ceros debido a la validación pendiente de la Secretaría de Obra Pública del Estado, la falta de recursos de Turismo y trámites administrativos.

Por otro lado, una noticia positiva es la compra de un terreno de 3 mil 647 metros cuadrados en la Avenida Dos de Abril, con una inversión de 4.5 millones de pesos. Este predio es necesario para construir una vialidad que atraviese la ciudad de norte a sur, así como un paso a desnivel como parte de las obras del tren de pasajeros.

El alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez informó que, aunque el trámite de compra-venta se retrasó por cuestiones burocráticas, ya se ha realizado y solo falta la firma de las escrituras. Se espera que la próxima semana se concrete la firma con los dueños ante el notario público. El proyecto de la vialidad norte-sur ha estado en gestión durante más de 20 años.

En 2003 se elaboró un primer proyecto ejecutivo, y ha sido difícil avanzar debido a la presencia de la vía del tren en medio de la vialidad, lo que requiere liberación de predios, permisos y recursos para construir un puente a desnivel. Durante diferentes administraciones se ha avanzado parcialmente, como en el trienio 2003-2006 con pavimentaciones en la colonia Insurgentes, luego en 2006-2009 con la construcción de un carril hasta el Ecoforum, y en la administración de Rubí Laura López con la pavimentación del carril norte entre el bulevar López Mateos y Constituyentes.

Actualmente, se gestionan 12 millones de pesos para el proyecto ejecutivo de modernización de la avenida, y el alcalde ha solicitado apoyo a colegios de ingenieros y arquitectos para realizarlo con descuentos, con el fin de facilitar la gestión de recursos federales y estatales. Se pretende aprovechar las obras del tren de pasajeros para que el Gobierno Federal realice acciones complementarias en la Avenida Dos de Abril





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