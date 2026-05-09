Celaya: Visita de Claudia Sheinbaum y Inspecciones a Tianguis Por Robos

El gobierno municipal de Celaya trabaja en coordinación con instancias estatales y federales para prevenir nuevos atracos con la realización de inspecciones en bazares, casas de empeño y tianguis. La noche del viernes se robaron equipos celulares en un negocio de telefonía celularnear a la Presidencia Municipal.

Celaya , Guanajuato . - En una medida para prevenir que sigan sucediendo robos, el gobierno municipal establecerá inspecciones a bazares, casas de empeño y tianguis donde se comercialice mercancía robada en Celaya , coordinado con instancias estatales y federales.

El alcalde, Juan Miguel Ramírez, pidió a los ciudadanos no comprar objetos robados, ya que esto fomenta que los delincuentes sigan robando y revendiendo bienes. Algo en los objetos robados se quedan aquí, aquí se venden, en los tianguis, en los bazares; uno los encuentra muchas veces en el montón de cosas en las casas de empeño que hay.

Nosotros estamos viendo cómo van a salir las brigadas; en unas van a salir con la Fiscalía y en otras vamos a salir nosotros, los tres órdenes de gobierno





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