Celaya y Moroleón estarán listos para transmitir la Copa del Mundo 2026 de manera gratuita

La ciudad de Celaya y el municipio de Moroleón estarán listos para transmitir la Copa del Mundo 2026 de manera gratuita, con una inversión de 750 mil pesos. Las pantallas serán instaladas en espacios públicos de la zona urbana y rural de Celaya y Moroleón, y también se analiza la posibilidad de colocar pantallas en cinco espacios públicos que están por definirse, entre ellos el Parque Morelos y alguna otra área de la zona urbana de Celaya.

La ciudad de Celaya y el municipio de Moroleón estarán listos para transmitir la Copa del Mundo 2026 de manera gratuita. La inversión para la instalación de cinco pantallas LED en espacios públicos de la zona urbana y rural de Celaya es de 750 mil pesos.

Estas pantallas serán utilizadas para ver los juegos del Mundial, y también se analiza la posibilidad de colocar pantallas en cinco espacios públicos que están por definirse, entre ellos el Parque Morelos y alguna otra área de la zona urbana de Celaya. Además, en Moroleón podrán transmitir 36 partidos del Mundial de Futbol 2026 de manera gratuita, con una inversión de 750 mil pesos.

Las pantallas serán instaladas en espacios públicos de la zona urbana y rural de Celaya y Moroleón, y también se analiza la posibilidad de colocar pantallas en cinco espacios públicos que están por definirse, entre ellos el Parque Morelos y alguna otra área de la zona urbana de Celaya. Fernando Sánchez Barragán, secretario particular de la presidenta municipal, dio a conocer que, de la mano del Gobierno de la Gente, encabezado por la gobernadora, en Moroleón podrán transmitir 36 partidos del Mundial de Futbol 2026 de manera gratuita.

Se espera que haya consumo en la zona de comida del jardín de Moroleón, y se analiza la posibilidad de colocar pantallas en cinco espacios públicos que están por definirse, entre ellos el Parque Morelos y alguna otra área de la zona urbana de Celaya. La inversión para la instalación de cinco pantallas LED en espacios públicos de la zona urbana y rural de Celaya es de 750 mil pesos, y también se analiza la posibilidad de colocar pantallas en cinco espacios públicos que están por definirse, entre ellos el Parque Morelos y alguna otra área de la zona urbana de Celaya





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