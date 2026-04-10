Celebraciones, modernización y desafíos: Un vistazo al mundo a través de imágenes

Un compendio de noticias que abarcan desde celebraciones tradicionales en Nepal, hasta la modernización del transporte público en la Ciudad de México en preparación para el Mundial FIFA 2026. Se destacan también el trabajo artesanal en la India, la vida silvestre en París y el impacto de las lluvias en la Ciudad de México. Se incluye una mirada al Met Gala, que celebra el dandismo negro.

Bhaktapur. Devotos hindúes se congregaron en Bhaktapur para celebrar el festival Biscuit Jatra, una festividad tradicional que marca el inicio del Año Nuevo nepalí. La colorida celebración estuvo llena de rituales ancestrales, procesiones y danzas que atrajeron a una multitud de participantes y espectadores. Las calles se llenaron de alegría y fervor religioso, mientras los devotos honraban a sus deidades y participaban en las festividades.

Este evento anual es una muestra vibrante de la rica cultura y las tradiciones de Nepal, atrayendo a turistas y locales por igual para presenciar este espectáculo único. La atmósfera festiva se mantuvo durante todo el día, con música, comida y una gran camaradería entre los asistentes. Las ofrendas y las oraciones fueron parte fundamental de la celebración, demostrando la profunda fe y devoción de la comunidad hindú. La importancia del festival Biscuit Jatra radica en su capacidad para unir a la comunidad y preservar las costumbres ancestrales en un contexto moderno, fortaleciendo el sentido de identidad cultural. \En la India, concretamente en la aldea de Shertha, ubicada en las afueras de Ahmedabad, un trabajador se afana en la tarea de secar chiles rojos antes de molerlos para convertirlos en polvo. Esta actividad es parte fundamental del proceso de producción de especias, que son un elemento esencial en la gastronomía india. Las imágenes capturan la dedicación y el esfuerzo manual involucrado en la elaboración de estos productos, destacando la importancia del trabajo artesanal en la economía local. El proceso implica una cuidadosa selección de los chiles, su secado al sol y finalmente, su molienda para obtener el polvo deseado. Esta labor, que se transmite de generación en generación, es esencial para la obtención de ingredientes clave que dan sabor y color a la cocina india. La fotografía resalta la conexión entre el hombre y la tierra, y la importancia de la agricultura en la vida cotidiana de las comunidades rurales. Se observa la meticulosidad del trabajador en cada etapa del proceso, garantizando la calidad y frescura del producto final. El aroma de los chiles secándose impregna el ambiente, transportando a los espectadores a los mercados y cocinas de la India.\En otro contexto, en la Ciudad de México, el sistema de transporte público se moderniza en preparación para el Mundial FIFA 2026. Se incorporaron seis nuevas unidades articuladas de doble cabina al Tren Ligero, provenientes de China, que reforzarán la ruta que conecta Xochimilco con el centro de la capital. Estas modernas unidades están diseñadas para transportar hasta 292 pasajeros y cuentan con características de accesibilidad universal, anuncio sonoro de estaciones y cámaras de videovigilancia. La inversión en infraestructura de transporte es crucial para garantizar la movilidad eficiente de los aficionados y visitantes durante el evento deportivo más importante del mundo. Esta iniciativa refleja el compromiso de la ciudad con la mejora del transporte público y la optimización de la experiencia de los usuarios. La incorporación de estas nuevas unidades contribuirá a reducir la congestión vehicular y a facilitar el acceso a los diferentes puntos de interés de la ciudad. El proyecto incluye la modernización de la infraestructura existente y la implementación de tecnologías avanzadas para ofrecer un servicio más seguro y eficiente. La Ciudad de México se prepara para recibir a miles de turistas y demostrar su capacidad para organizar eventos de talla mundial.\En Quito, Ecuador, una vista aérea del tráfico en la rotonda del barrio La Vicentina ofrece una perspectiva del flujo vehicular en la capital ecuatoriana. En París, Francia, Nenette, una orangutana de Borneo de 57 años, disfruta de su nuevo recinto de 570 metros cuadrados en el zoológico Menagerie del jardín botánico. En cuanto a las condiciones climáticas, fuertes lluvias han causado inundaciones significativas en varias colonias de la Ciudad de México, afectando viviendas, calles y la vida cotidiana de sus habitantes, lo que exige una respuesta inmediata de las autoridades. Finalmente, la esperada gala del Met Gala de este año no solo deslumbra, sino que también RESISTE, celebrando el dandismo negro y explorando cómo los hombres negros han utilizado el estilo como una herramienta de poder, elegancia y afirmación





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