Algunas celebridades apuestan por la Selección de México mientras otras toman distancia por las decisiones que han marcado al fútbol mexicano. La apertura del Estadio CDMX junto a Los Ángeles Azules fue una de las estrellas de la apertura.

Algunas celebridades apuestan por la Selección de México mientras otras toman distancia por las decisiones que han marcado al fútbol mexicano . La apertura del Estadio CDMX junto a Los Ángeles Azules fue una de las estrellas de la apertura.

La fiel apoya a la Selección desde el deseo de verla competir con entrega, más que cualquier pronóstico.

"Tienen el talento, la preparación y el corazón". El romántico ve a México campeón y asegura que todavía se puede creer en la gloria.

"Se vale la ilusión, sobre todo en quienes ya nos rompieron el corazón". El dudoso no cree que México llegue al quinto partido pese al nuevo formato, aunque acepta ponerle fe por la localía.

"Se han hecho muchas cosas mal". El escéptico no ve buen panorama para México en este Mundial y apunta contra las decisiones del fútbol nacional.

"Estamos en una situación pésima". El distante reconoce que esta vez no siente la misma conexión con la Selección Nacional que en entregas pasadas.

"No siento un verdadero espíritu de equipo". La ambiciosa cree que México puede dar un salto mayor en este Mundial y no quedarse en lo de siempre.

"Vamos a llegar al sexto partido, el quinto no es suficiente". El soñador también apuesta por ver a México campeón.

"No me importa qué tan inverosímil parezca, necesitamos un componente unificador nacional". El prudente tiene dudas, en especial por el mal manejo de la Federación Mexicana de Fútbol. "Pero podemos cambiar narrativas, ser local es de un enorme peso"





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