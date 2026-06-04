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Céline Dion confirma la muerte de su compañero Peabo Bryson

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Céline Dion confirma la muerte de su compañero Peabo Bryson
Peabo BrysonDisneyCéline Dion
📆6/4/2026 10:46 AM
📰Univision
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La noticia de la muerte de Peabo Bryson, icónico cantante de las películas de Disney, fue confirmada por su familia a través de un comunicado. La cantante Céline Dion reaccionó a su fallecimiento y recordó su colaboración en 'La Bella y la Bestia' y 'A Whole New World'.

Peabo Bryson , icónico cantante de las películas de Disney , murió. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia a través de un comunicado, donde se reveló que el cantante de R&B perdía la vida rodeado del amor de su familia y de quienes estaban más cerca de él.

A través de Instagram, Céline Dion reaccionó a la muerte de su compañero Peabo Bryson, a quien describió como un espíritu amable y con una increíble voz. Su increíble voz y su espíritu amable encarnaban la belleza de la canción y la interpretación. Fue tan maravilloso y generoso conmigo todos aquellos años atrás, cuando grabamos 'La Bella y la Bestia'. Me hizo sentir tan cómoda, mientras yo apenas estaba aprendiendo a cantar en inglés.

Siempre permanecerá para mí como un verdadero símbolo de la alegría que la música ha traído a mi vida. Su voz y su talento serán extrañados. Mi corazón está con su familia, y que descanses en paz Peabo. Con amor, Celine xx

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Peabo Bryson Disney Céline Dion La Bella Y La Bestia A Whole New World

 

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