CEM: Obispos Mexicanos Demandan Libertad Religiosa y Anuncian Año Jubilar 100 Años Cristeros

La CEM reafirma la libertad religiosa en su plenaria y anuncia el Año Jubilar 2026 por el centenario de la Resistencia Cristera, concediendo indulgencia plenaria.

Los obispos de toda México emitieron un pronunciamiento formal durante la CXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) para exigir el respeto permanente al derecho a la libertad religiosa. Esta declaratoria institucional busca garantizar que las autoridades federales y estatales aseguren el pleno ejercicio de este derecho humano fundamental para todos los ciudadanos. Los prelados reafirmaron que la fe puede celebrarse, transmitirse y vivirse libremente tanto en el ámbito privado del hogar como en la vida pública.

Reafirmación de Derechos Religiosos ante Autoridades

La jerarquía católica estableció que la libertad religiosa no es una concesión política, sino que nace de la dignidad que Dios ha otorgado a toda persona. Los obispos hicieron un llamado directo a las autoridades gubernamentales para que salvaguarden este derecho en todo el territorio nacional sin restricciones. Consideran que proteger esta libertad es esencial para la convivencia social y el ejercicio de otros derechos humanos fundamentales.

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Conmemoración Centenario Resistencia Cristera 1926

En el marco de esta asamblea, la CEM anunció oficialmente el Año Jubilar por el Centenario del Inicio de la Resistencia Cristera, que abarca el periodo de 1926 a 2026. Los miembros de la conferencia describieron esta conmemoración como un momento significativo de comunión eclesial, memoria agradecida y renovación de la fe. El objetivo central es recordar el testimonio de quienes, hace cien años, permanecieron fieles a Jesucristo y a su Iglesia.

Los prelados destacaron el valor de aquellos que entregaron su propia vida antes que abandonar su creencia en medio de la persecución. Esta iniciativa busca honrar el legado histórico de la lucha por la libertad religiosa en el país, vinculando el pasado con la misión actual de la iglesia. La conmemoración servirá como un puente entre la historia nacional y la identidad espiritual de millones de fieles.

Contexto Histórico Ley Calles y Mártires Mexicanos

La CEM expresó su deseo de conmemorar la gesta de quienes defendieron la libertad religiosa y conservaron la fe durante el conflicto religioso provocado por la entrada en vigor de la Ley Calles en 1926. Entre los frutos de aquella lucha histórica, la Iglesia reconoce el testimonio de los mártires mexicanos y de millones de familias, sacerdotes y miembros de la vida consagrada. Estos grupos conservaron la fe con valentía y generosidad frente a la represión estatal.

Por esta razón, la conferencia adoptó el lema oficial para esta celebración centenaria: 'Su fe, nuestra memoria y su testimonio, nuestra misión'. Este lema resume el compromiso de la iglesia actual de aprender de la historia pasada para impulsar su evangelización en la sociedad contemporánea. La memoria de aquellos mártires se presenta como un pilar fundamental para la identidad cristiana moderna.

Indulgencia Plenaria y Fechas del Jubileo 2026

Los obispos informaron que darán lectura a los decretos de la Penitenciaría Apostólica en sus respectivas iglesias particulares, concediendo la indulgencia plenaria con ocasión de este Año Jubilar. Dicha lectura ritual se realizará durante la solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Esta fecha específica está programada para el próximo 22 de noviembre de 2026.

Esta jornada marcará el inicio oficial de la celebración jubilar en todo el país. La CEM agradeció al Papa Francisco y a la Penitenciaría Apostólica por la concesión de esta gracia espiritual para toda la Iglesia que peregrina en México. La institución invitó a todos los fieles a participar con fe y esperanza durante este tiempo jubilar. El fin último es que la memoria de los mártires fortalezca la comunión interna y renueve el compromiso evangelizador. Los obispos esperan que este periodo impulse a dar un testimonio valiente de Cristo en la sociedad actual.