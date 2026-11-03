Cena Negra XV en San Miguel de Allende honra tradición norteña con chef Rodrigo Rivera-Río

La chef Rodrigo Rivera-Río lidera la Cena Negra XV en San Miguel de Allende, fusionando gastronomía norteña, arte y memoria en una experiencia culinaria única y memorable.

La quincuagésima quinta edición de la Cena Negra se celebró en el restaurante Moxi del Hotel Matilda en San Miguel de Allende. Este evento gastronómico unió arte, tradición y culinaria bajo la dirección del chef Rodrigo Rivera-Río. La celebración exploró la identidad del norte de México a través de cinco tiempos específicos.

La noche comenzó con el plato Meteorito, que presentaba carne seca en una tempura de cenizas y caviar. Este primer tiempo se maridó con tequila Casa Dragones Joven. La apariencia oscura del plato estableció el tono de una velada centrada en el fuego como elemento transformador de los sabores y recuerdos.

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El segundo tiempo inspiró una fusión entre la comida y la obra Entre líneas de Olga Hernández. El chef sirvió melón cantalupo de Matamoros en un aguachile de toronza con tierra comestible. Esta creación se acompañó de Robert Mondavi Chardonnay y una reproducción comestible de la pieza artística.

La experiencia continuó con el Mole de cenizas, una reinterpretación de sabores norteños. Este plato incorporó borrego asado y tomate nixtamalizado para resaltar la intensidad del fuego. El maridaje elegido fue el vino BY.OTT Rosé de la región de Provenza en Francia.

El cuarto tiempo rindió homenaje a la carne asada como símbolo de la convivencia familiar. Un corte de carne madurado se sirvió con salsa tatemada y notas ahumadas profundas. Este plato se maridó con el vino Arzuaga Reserva de la denominación de origen Ribera del Duero en España.

El cierre de la velada llegó con el postre Silencio, elaborado con leche de cabra y miel. Esta preparación buscó destacar la importancia de los productores locales de cabrito. El menú finalizó con el licor Disaronno Velvet para completar la experiencia sensorial.

El chef Rodrigo Rivera-Río declaró que el humo es un ingrediente fundamental y no solo una técnica culinaria. Su concepto se inspiró en la tradición norteña de la quema de la candelilla. Esta práctica refuerza el sentido de pertenencia y la convivencia familiar en las reuniones.

La instalación artística de Jesús Valenzuela transformó el espacio del Hotel Matilda. El artista utilizó entre setenta y cien petates distribuidos en la ofrenda principal. La ambientación incluyó flores de cempasúchil y un pasillo que evocaba el camino hacia el Mictlán.

Los asistentes participaron escribiendo los nombres de sus seres queridos en la ofrenda. Esta acción permitió honrar la memoria y celebrar la vida de aquellos que ya partieron. El evento buscaba mostrar que el blanco también puede expresar ausencia y transformación.

Bruce James, director general del Hotel Matilda, apoyó la continuidad de esta celebración anual. La décimo quinta edición ha reunido a chefs y artistas durante quince años consecutivos. Este esfuerzo colectivo mantiene vivo el diálogo entre la cocina y el arte contemporáneo.