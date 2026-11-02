Censura a Paco Navarrete y la ley antimemes: el precedente del poder

El caso del cartonista Paco Navarrete y la demanda del TEPJF revelan el peligro de la ley antimemes. Un análisis sobre censura y libertad de expresión en México.

El caso del humorista gráfico Paco Navarrete ha cobrado relevancia por las implicaciones legales que plantea sobre la libertad de expresión en México. El cartón, publicado el 5 de febrero de 2025, generó una demanda que buscaba sancionarlo por presunta violencia política de género. Esta situación ilustra el uso de instrumentos legales para controlar la sátira política.

El origen de la controversia legal

La obra en cuestión formaba parte de la columna gráfica "La resortera" del diario Mural. Navarrete la describió como un cartón cotidiano, basado en una declaración considerada desafortunada de la diputada Itzul Barrera. La legisladora pertenece al partido Morena y reside en el estado de Jalisco. El humorista lleva tres décadas creando collage y sátira a través del diseño gráfico.

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El rol del TEPJF en la demanda

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fue el encargado de manejar el proceso inicial. Navarrete fue incluido en la demanda junto con usuarios anónimos de la red social X. Estos usuarios dejaron comentarios misóginos y agresivos que fueron agrupados con la obra del cartón. El proceso legal se basó en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Implicaciones de la ley antimemes

Este incidente resuena con la reciente reforma al Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Algunos legisladores defienden esta reforma como protección de la propiedad intelectual. Sin embargo, críticos señalan que puede transformarse en un arma legal. La llamada "ley antimemes" podría utilizarse para disimular el control y la censura estatal.

La estigmatización del humorista

Navarrete expresó su sorpresa al ser juzgado junto a personas que prácticamente no existen. Considera que el proceso se basa en vaguedades y juicios discrecionales. A diferencia de los trolls, su defensa no contó con jurisprudencia firme. La diputada desistió de exigir una disculpa pública recientemente, pero el precedente permanece. Este caso demuestra el riesgo de instrumentar la ley para penalizar la sátira política legítima.