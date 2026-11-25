Descubre por qué los usuarios de PlayStation 5 que utilizaron el Truco de Nueva Zelanda en Grand Theft Auto 6 no pueden acceder a las bolsas de sustancias ilícitas y sus beneficios de resistencia.

El lanzamiento escalonado de Grand Theft Auto VI ha generado una compleja situación para los jugadores que buscaron acceder al título antes de su fecha oficial en sus regiones. Take-Two Interactive y Rockstar Games decidieron desplegar el juego a las 12:00 AM de la hora local, creando una disparidad temporal que permitió a los residentes de Nueva Zelanda jugar hasta 16 horas antes que los usuarios en Estados Unidos y México. Esta estrategia de desbloqueo progresivo motivó a miles de entusiastas a modificar sus configuraciones regionales para iniciar su aventura en Leonida con antelación.

Disparidades técnicas entre consolas

La experiencia de este acceso anticipado difirió significativamente según la plataforma utilizada. Los propietarios de XBOX Series X|S lograron modificar la región de sus dispositivos para desbloquear el juego, una práctica que no resultó en baneos ni en la pérdida de contenido. Un informe preliminar indicó que más de dos millones de jugadores emplearon esta técnica en la plataforma de Microsoft, manteniendo el acceso completo a todas las funciones previstas por el estudio.

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Por el contrario, los usuarios de PlayStation 5 enfrentaron un proceso más laborioso y con consecuencias directas. Para aplicar el mismo truco, estos jugadores debieron crear una cuenta de PSN específica para Nueva Zelanda y adquirir una copia del título a través de la tienda digital de esa región. Este cambio de ecosistema implicó la carga automática de una versión del software adaptada a las normativas de clasificación de ese país, lo que desencadenó restricciones imprevistas.

Mecánicas de juego limitadas por normativas australianas

La comunidad técnica descubrió rápidamente que la versión obtenida mediante este método carece de una mecánica específica presente en el resto del mundo. En la versión internacional, los jugadores pueden recoger bolsas con sustancias ilícitas o extraerlas directamente de ladrillos más grandes. Consumir estos objetos desde el menú de artículos otorga una barra de resistencia potenciada durante 30 segundos, una mejora temporal crucial para los estadísticas de Jason y Lucía.

Sin embargo, esta función no está disponible en la edición asignada a Nueva Zelanda. Aunque el país neozelandés no impone la misma restricción estricta que Australia, su sistema de clasificación por edades prohíbe que los jugadores reciban mejoras o recompensas directas por el consumo de sustancias ilegales. La normativa australiana permite la representación gráfica del consumo, pero elimina los buffs de juego asociados, eliminando así la ventaja competitiva que ofrecía el ítem en otras regiones.

Impacto en la experiencia de los jugadores

Esta situación afecta exclusivamente a los usuarios de PlayStation 5 que modificaron su cuenta para acceder antes al título. Los dueños de consolas de Sony, incluso aquellos que ya utilizan su perfil principal, se enfrentan a la ausencia de este elemento de jugabilidad. Es importante aclarar que otras formas de aumentar la resistencia, como el uso de adrenalina, permanecen disponibles en la versión neozelandesa, y las escenas cinemáticas que involucran sustancias ilegales se muestran sin censura.

El caso confirma que la regulación regional tiene un impacto tangible en la integridad del software publicado globalmente. La decisión de Take-Two Interactive y Rockstar Games de mantener el lanzamiento por zonas horarias locales, aunque esperada, demostró que las adaptaciones regionales son estrictas en lo que respecta a las mecánicas de recompensa. Miles de personas que buscaban una ventaja temporal pagaron el precio de perder esta característica única del sistema de juego.