El CCAPI Francisco Villa en Valle de Santiago brinda estimulación temprana y cuidado a más de 70 niños menores de tres años, coordinado por la SEG y el municipio de Guanajuato.

El Centro Comunitario de Atención a la Primera Infancia (CCAPI) Francisco Villa, ubicado en Valle de Santiago, Guanajuato, ha iniciado operaciones recibiendo a más de 70 niñas y niños menores de tres años. Esta instalación se ha consolidado como un espacio fundamental dedicado al desarrollo integral, cuidado especializado y estimulación temprana para los más pequeños de la comunidad.

Coordinación institucional para estimulación temprana

María del Rayo Martínez Hernández, quien se desempeña como directora municipal de Educación, informó que el funcionamiento de este centro se logra mediante una coordinación estratégica entre el Gobierno Municipal de Valle de Santiago y la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG). El objetivo principal de esta alianza es brindar un acompañamiento educativo robusto durante una de las etapas más críticas para el desarrollo humano.

Also read Ejército y Policía revisan bares en Valle de Santiago; recuperan camioneta robada

La funcionaria explicó que los primeros tres años de vida constituyen el período donde se establecen las bases fundamentales para el desarrollo del pensamiento, la convivencia social y la formación de valores éticos. Por esta razón, es imperativo que las niñas y los niños reciban una atención adecuada desde sus primeros meses de nacimiento para asegurar un crecimiento saludable.

Servicios de cuidado y orientación familiar

El CCAPI Francisco Villa ofrece una gama completa de servicios que incluyen cuidado infantil, estimulación temprana, promoción de crianza amorosa y orientación especializada sobre salud alimentaria. Además de la atención directa a los menores, el centro proporciona asesoría a madres, padres y personas cuidadoras para fortalecer las prácticas de crianza y generar ambientes favorables para el crecimiento de los niños.

La directora municipal destacó que el gobierno local mantiene una responsabilidad activa en el mantenimiento constante de las instalaciones. Esta gestión busca garantizar que los espacios sean seguros y adecuados para todas las actividades de aprendizaje y convivencia que se llevan a cabo dentro del centro comunitario.

Invitación abierta a familias y contexto local

María del Rayo Martínez señaló que el Gobierno Municipal mantiene abierta la invitación formal a todas las madres y padres de familia que tengan hijos menores de tres años. El propósito es que puedan conocer los servicios disponibles en el centro y puedan incorporarse de manera inmediata a sus actividades educativas y de cuidado.

El CCAPI Francisco Villa busca fortalecer la atención a la primera infancia en Valle de Santiago mediante acciones que involucran tanto a los menores como a sus familias. Este esfuerzo comunitario contrasta con otros conflictos locales, como la búsqueda de los indígenas de Río Laja por evitar la privatización de una cancha en San Miguel de Allende, demostrando la diversa dinámica social de la región.

A través de esta iniciativa, se pretende que las familias valoren la importancia de la intervención temprana. La integración de recursos entre las instancias educativas municipales y estatales asegura que el centro pueda operar con la estructura necesaria para cumplir sus objetivos de bienestar infantil.