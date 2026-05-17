Centro de Derechos Humanos exige atención a más de 2,200 desplazados en Guerrero

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas exige atender de manera urgente a las necesidades de más de 2,200 personas desplazadas en el estado de Guerrero. Algunas de ellas se vieron afectadas por la disminución en la venta de la siembra de amapola en el municipio de Cochoapa el Grande, mientras que otras huyeron de la violencia criminal y la pobreza extrema en la región de la Montaña Baja de Guerrero.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas exige atención inmediata a la situación de las más de 2,200 personas desplazadas en el estado de Guerrero .

Algunas de ellas son originarias de comunidades indígenas en el municipio de Cochoapa el Grande, quienes perdieron sus fuentes de ingresos con la disminución en la venta de la siembra de amapola. Otras personas se vieron forzadas a huir de la violencia criminal y la pobreza extrema en la región de la Montaña Baja de Guerrero.

Durante los últimos días, el grupo criminal 'Los Ardillos' ha intensificado ataques armados y tácticas paramilitares, desplazando a más de 1000 personas de sus comunidades. La violencia no solo continúa, sino que también se profundiza, propiciando el desplazamiento forzado de al menos mil 200 familias en la región. Las comunidades enfrentan asedios constantes, ataques armados, bombardeos con drones y asilos improvisados tras incendios de viviendas.

Es preciso investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los ataques, detener y desarticular a los grupos criminales y garantizar asistencia humanitaria, seguridad y condiciones de retorno seguros y dignos





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