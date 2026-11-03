Centro de Vacunación UNAM 2026: Dónde, cuándo y vacunas disponibles

La UNAM abre el Mega Centro de Vacunación UNAM 2026 del 9 al 13 de noviembre. Conoce el horario, ubicación en el Estadio Olímpico y vacunas disponibles para la temporada invernal.

La Universidad Nacional Autónoma de México ha confirmado que sus instalaciones acogerán el Mega Centro de Vacunación UNAM 2026 como eje central de la temporada de vacunación invernal. Esta iniciativa responde a la campaña institucional conocida como Yo me vacuno y está diseñada para proteger a la población contra las enfermedades típicas del frío en el país.

Abierto al público general el 9 de noviembre

El Centro de Vacunación UNAM 2026 estará disponible para todo el público, no limitando el acceso exclusivamente a la comunidad universitaria o estudiantes. Personas adultas, jóvenes y niños podrán asistir a las instalaciones para completar o actualizar su esquema de vacunación correspondiente a esta temporada de fríos.

Also read ¿Quién salió eliminado de La Granja VIP hoy 1 de noviembre 2026?

La DGAS ha anunciado que la apertura oficial se llevará a cabo durante la semana del lunes 9 hasta el viernes 13 de noviembre. Durante este periodo, las puertas del espacio estarán habilitadas para atender a la ciudadanía que busque prevención sanitaria antes de las bajas temperaturas.

Horarios y ubicación específica en Ciudad Universitaria

La jornada de salud se instalará físicamente en el estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario dentro de las dependencias de la UNAM. El horario oficial de operación se extiende desde las 9:00 hasta las 14:00 horas cada día de la campaña.

Las autoridades sanitarias han emitido una recomendación clara para los asistentes: llegar temprano al lugar debido a la alta probabilidad de afluencia masiva. En ocasiones anteriores se ha registrado un gran volumen de gente, lo que podría hacer que el proceso de vacunación sea más tardado de lo esperado para quienes no se anticipen.

Para agilizar la atención y reducir las esperas, la UNAM ha informado que las personas que previamente hayan realizado su registro digital tendrán acceso preferente para la vacunación. Este sistema busca optimizar los tiempos de servicio para los ciudadanos más organizados.

Documentación obligatoria y logística de transporte

Es indispensable que todos los asistentes lleven su Cartilla Nacional de Salud para poder recibir las dosis y actualizar su historial médico correctamente. Sin este documento, es probable que el personal de salud no pueda aplicar las vacunas o registrar los datos adecuadamente.

Existen diversas formas de llegar al Estadio Olímpico Universitario, siendo el Metrobús una de las opciones más sencillas y accesibles. Los usuarios pueden descender en la estación Ciudad Universitaria y tomar un Pumabus de la ruta 11 directamente hacia el sitio.

Alternativamente, es posible llegar caminando desde la estación Doctor Gálvez, una distancia que muchos prefieren para evitar el tráfico. También hay paradas disponibles en facultades como Filosofía y Letras, Derecho y Odontología, donde circulan las rutas 7 y 12 del Pumabus que pasan por el estacionamiento 3.

Vacunas disponibles para la inmunización invernal

De acuerdo con lo publicado por la Dirección General de Atención a la Salud, las vacunas que se aplicarán en el megacentro están enfocadas en completar el esquema de vacunación de la temporada invernal. El objetivo es brindar una barrera de defensa eficaz contra patógenos comunes en este periodo.

Las vacunas específicas que estarán disponibles en el sitio son la de Influenza, la de COVID-19, la Neumococo y la Sarampión y rubéola (SR). Estos inmunizantes cubren las amenazas respiratorias y virales más relevantes que circulan durante los meses más fríos del año.