Las autoridades africanas y los CDC han advertido sobre la creciente amenaza de la variante Bundibugyo del ébola, que ya cuenta con cientos de posibles casos y decenas de fallecidos. Expertos advierten que, por su alta capacidad de transmisión y síntomas tardíos, el brote podría extenderse a otros países de la región si no se toman medidas radicales.

El actual brote de la cepa de ébola Bundibugyo ha dejado ya 91 posibles muertos y suma más de 300 posibles contagios. Las autoridades africanas han advertido que esta variante es más virulenta y que existe un riesgo significativo de que la epidemia se haga regional.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro para el Control de Enfermedades de África han señalado que, si bien inicialmente los síntomas son similares a otras enfermedades como fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza y dolores musculares, en etapas posteriores se agudan los cuadros con vómitos, diarrea e incluso fallos multidisciplinarios. Expertos también han detallado que el virus puede saltar a humanos desde murciélagos u otros mamíferos, siendo la transmisión entre humanos un grave peligro debido a su rápida propagación en zonas densamente pobladas.

De confirmarse los casos, este brote podría ser uno de los más grandes de la historia de la región. Por otro lado, se ha confirmado el contagio de un trabajador estadounidense que laboraba en la República Democrática del Congoy actualmente está siendo trasladado a Alemania para continuar su tratamiento.

Además, especialistas en enfermedades infecciosas han comparado esta cepa con otros brotes históricos, como el de Marburg en 1976, que tuvo una rápida difusión y alta mortalidad. El Centro para el Control de Enfermedades de África ha recomendado medidas de aislamiento estricto y seguimiento epidemiológico para evitar una mayor expansión. Las autoridades también han instado a la población a mantenerse alerta ante los síntomas y seguir las directrices de bioseguridad para evitar más contagios.

Entre las principales preocupaciones está el hecho de que se trate de una región con alto flujo fronterizo, lo que aumenta la posibilidad de expansión Salamanca. Especialistas en virología están trabajando en identificar el origen de la cepa y posibles mutaciones que puedan complicar el control de la enfermedad





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