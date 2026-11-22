El Departamento de Justicia de Estados Unidos celebró el arresto de Fausto Isidro Meza Flores y detalló las acusaciones por narcotráfico que enfrenta, donde podría ser condenado a cadena perpetua o pena de muerte.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos celebró el arresto de Fausto Isidro Meza Flores y detalló las acusaciones por narcotráfico que enfrenta en ese país, donde podría ser condenado a cadena perpetua o pena de muerte. En un comunicado, la autoridad estadounidense precisó que "El Chapo Isidro", uno de "los más peligrosos", enfrenta seis cargos federales, entre ellos por narcoterrorismo, lavado de dinero y delitos relacionados con armas de fuego.

Acusaciones Federales y Terrorismo

Además, se le imputan delitos de apoyo material a una organización terrorista, en referencia al Cártel de Sinaloa, designado por el Gobierno estadounidense como organización terrorista extranjera en febrero de 2025. "Si es declarado culpable de estos cargos, Meza Flores podría enfrentar la pena de muerte o una sentencia obligatoria de cadena perpetua", apuntó.

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De acuerdo con la acusación presentada ante el Distrito de Columbia, también se le señala por dirigir una empresa criminal continua y conspirar para fabricar y distribuir cocaína, metanfetamina, heroína, mariguana y fentanilo con destino a Estados Unidos. Los documentos judiciales también lo acusan de recurrir a la violencia extrema para ampliar y proteger sus operaciones.

Métodos Violentos y Control Territorial

Estas operaciones incluyen asesinatos públicos de integrantes de grupos rivales, secuestros, torturas y homicidios de miembros de organizaciones contrarias y policías mexicanos, así como actos de intimidación contra la población. Según la acusación, bajo su liderazgo el grupo criminal controlaba territorios de Guasave, Los Mochis y zonas serranas de Sinaloa, utilizados para fabricar y distribuir drogas hacia Estados Unidos.

Detención y Extradición Inminente

"El Chapo Isidro", detenido la noche del viernes en Guasave, Sinaloa, tiene una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos, pero igual enfrenta cargos en México. Su envío al país vecino del norte, donde lo requieren para un juicio, todavía tardaría más tiempo, si es que las autoridades federales pretenden que primero pague sus presuntos crímenes en su país.

Cooperación Bilateral y Pérdidas Humanas

El Departamento de Justicia reiteró que la detención del capo se llevó a cabo por el Ejército mexicano tras una investigación de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSTF, por sus siglas en inglés). "Felicitamos al Ejército y a las fuerzas especiales de México por la captura, anoche, del alto mando del Cártel de Sinaloa, 'Chapo Isidro'", declaró el fiscal general Todd Blanche.

Un esfuerzo conjunto entre distintas agencias, incluida la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional, respaldó esta operación mexicana para retirar a uno de los líderes de los cárteles de la droga más peligrosos de México. Esta operación exitosa es resultado de un esfuerzo bilateral para eliminar a los terroristas en México.

Asimismo, externó sus condolencias por los cuatro elementos de infantería que murieron durante el operativo en Guasave y que se extendió a municipios aledaños, dejando atrapadas a varias personas durante horas en medio de una noche violenta en que fueron quemados varios autos.