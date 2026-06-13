Ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en EE.UU. rompe internet con diversidad musical y estrellas globales

La ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en el Los Angeles Stadium se convirtió en tendencia global al combinar pop, afrobeat y country, con presentaciones virales de LISA, Rema, Tyla y Katy Perry, reflejando la multiculturalidad de Estados Unidos.

El Mundial 2026 ya es una realidad en Estados Unidos tras la ceremonia de inauguración celebrada en el Los Angeles Stadium. El evento, de aproximadamente treinta minutos, combinó los discursos protocolares de la FIFA con una espectacular muestra de identidad artística que representaba a Los Ángeles como capital mundial del entretenimiento.

La ceremonia buscó reflejar la diversidad cultural de Estados Unidos, integrando géneros musicales que van desde el pop global y el afrobeat hasta el country, lo que generó un intenso debate en redes sociales sobre si se trató de una de las inauguraciones más variadas y modernas en la historia de los mundiales. Uno de los momentos que se volvió viral fue la presentación de LISA, estrella del K-Pop, cuya coreografía milimétrica y energía arrolladora provocaron una avalancha de interacciones en plataformas como X y TikTok.

Miles de fans de todo el mundo sintonizaron exclusivamente para ver su actuación, demostrando el poder de convocatoria de la comunidad K-Pop. Otros artistas como Rema y Tyla trajeron la frescura y cadencia del afrobeat actual, mientras que Katy Perry interpretó su nueva canción "Wonder" junto al noruego Tius Luca. Previamente, el dúo Dan y Shay cantó el himno nacional de Estados Unidos, con figuras como Tom Cruise y David Beckham en el público.

Las redes sociales se inundaron de reacciones, debates y memes, especialmente por la apuesta de la FIFA por una ceremonia que mezclara la cultura pop global con las diversas diásporas que enriquecen al país. La diversidad musical, los artistas de renombre internacional y la energía del fútbol crearon un espectáculo que no solo entretuvo, sino que también marcó un precedente en la forma de inaugurar un Mundial.

La elección de Los Ángeles como sede para este primer acto estadounidense reforzó el mensaje de unión y multiculturalismo, posicionando al evento como un verdadero fenómeno global desde sus primeros compases





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