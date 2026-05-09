Ceremony and Concerts in Mexico

The FIFA World Cup 2026 will have a ceremony in Mexico, featuring Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná and Tyla. The ceremony will start 90 minutes before the opening match between Mexico and South America. Jalisco and Guanajuato are asking for the vacation start to be delayed. ARMYs are looking to relive BTS's history through their productions.

La ceremonia en el Estadio Banorte dará comienzo 90 minutos antes del inicio del partido inaugural entre México y Sudárica. CIUDAD DE MÉXICO (apro). - Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla estarán en la ceremonia de apertura del Mundial de Futbol 2026.

La ceremonia en el Estadio Banorte dará comienzo 90 minutos antes del inicio del partido y reunirá a algunas de las voces más destacadas de la música mundial. Las puertas se abrirán cuatro horas antes del comienzo del encuentro, ofreciendo una amplia gama de experiencias, incluyendo actividades exclusivas, premios y entretenimiento previo al partido.

"México dará inicio a una trilogía de ceremonias de apertura que continuará en Canadá y Estados Unidos. Producidas en colaboración creativa con Balich Wonder Studio, cada ceremonia está conectada por un hilo conductor que reinterpreta el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA a través de la cultura de cada país anfitrión.

En México, este concepto cobra vida mediante el intrincado y festivo arte del papel picado, un poderoso símbolo de tradición, artesanía y alegría", detalló la FIFA en un comunicado. Estas ceremonias reunirán música, cultura y futbol de una manera que refleja tanto la identidad de cada nación como la unidad que define a este torneo.

Jalisco y Guanajuato piden dar marcha atrás al adelanto de las vacaciones En entrevista con Proceso, el director Francesco Taboada Tabone habla de su más reciente trabajo, el largometraje documental sobre Sergio Méndez Arceo (1907-1992), obispo de Cuernavaca, quien enfrentó las estructuras tradicionales de la Iglesia católica. Ante la falta de posibilidad de asistir a los conciertos, algunas ARMYs publicaron en redes sociales que buscarán revivir la historia de BTS a través de sus producciones, como ver (o volver a ver) el "BTS: The Comeback Live" (2026).

Ni Shakira, Bad Bunny, Lady Gaga, Dua Lipa, Madonna, Luis Miguel, U2, Metallica, nadie en los últimos años ha provocado tanta expectativa y movilización en la Ciudad de México como la agrupación surcoreana





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