Certificación Laboral para Exportaciones Agrícolas: México Avanza en Cumplimiento del T-MEC

La STPS obtendrá la facultad de certificar el cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social para empresas agrícolas exportadoras, especialmente a EE.UU. y Canadá, a través de la plataforma VELAGRO. Se inicia un periodo de prueba piloto con el sector aguacatero en 2026.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social ( STPS ) se prepara para asumir un rol crucial en la facilitación del comercio exterior agrícola, especialmente en lo que respecta a las exportaciones hacia Estados Unidos y Canadá.

A través de una reforma legislativa aprobada de manera unánime en la Cámara de Diputados, con un respaldo contundente de 396 votos a favor, la STPS obtendrá la facultad de emitir certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social para las empresas del sector agrícola. Esta modificación legal, que impacta directamente la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Comercio Exterior y la Ley Federal del Trabajo, establece una conexión directa entre el respeto a la normativa laboral y la capacidad de las unidades productivas para participar activamente en el mercado internacional.

La implementación de este esquema se materializará a través de VELAGRO, una plataforma digital innovadora que permitirá a los exportadores declarar a la STPS a todos los actores involucrados en su cadena de valor. Esta declaración facilitará la validación automática del cumplimiento de las obligaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), agilizando los procesos y reduciendo la burocracia.

El sistema de certificación operará sobre la base de periodos mensuales o trimestrales, utilizando un factor técnico que pondera las toneladas exportadas en relación con los jornales laborales requeridos, asegurando así una evaluación justa y precisa del cumplimiento. Conscientes del potencial impacto que esta nueva regulación podría tener en las exportaciones, las autoridades han optado por una implementación gradual y cautelosa.

Se establecerá un periodo de prueba piloto de un año, que comenzará a partir de la publicación oficial de la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Esta fase inicial se centrará exclusivamente en el sector aguacatero, un sector clave en las exportaciones mexicanas, y se extenderá durante 12 meses, con un inicio previsto para julio o agosto de 2026. Es importante destacar que, durante este periodo de prueba, no se restringirá la salida de ningún embarque.

La intención es evaluar exhaustivamente el funcionamiento del sistema, identificar posibles áreas de mejora y garantizar una transición suave y eficiente. La extensión de la medida a otros cultivos se realizará posteriormente, una vez que se hayan analizado los resultados del periodo piloto y se hayan realizado las adecuaciones necesarias.

Esta estrategia demuestra un enfoque responsable y pragmático por parte de las autoridades, buscando equilibrar la necesidad de garantizar el cumplimiento de los derechos laborales con la importancia de mantener la competitividad del sector agrícola en el mercado internacional. La publicación del proyecto legislativo en el DOF se anticipa entre mayo y junio de 2026, momento en el cual el secretario del trabajo dispondrá de un plazo de treinta días para emitir las disposiciones generales que detallarán los procedimientos relativos a la obtención del certificado.

Esta iniciativa no solo responde a una necesidad interna de fortalecer la protección de los derechos de los trabajadores del campo, sino que también se alinea con los compromisos internacionales asumidos por México, particularmente con el Capítulo 23 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Este capítulo se centra específicamente en la protección de los derechos de las personas trabajadoras del campo, y la certificación que se implementará a través de VELAGRO representa un paso significativo hacia el cumplimiento de estos compromisos.

Además, esta medida se enmarca dentro de las promesas de campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se comprometió a impulsar la formalización laboral, la dignificación del trabajo agrícola y el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social. La implementación de este sistema de certificación se espera que contribuya a mejorar las condiciones laborales en el sector agrícola, a reducir la informalidad y a garantizar que los trabajadores del campo tengan acceso a los beneficios de la seguridad social.

En última instancia, esta reforma busca promover un sector agrícola más justo, equitativo y sostenible, que contribuya al desarrollo económico del país y al bienestar de sus trabajadores. La transparencia y la colaboración entre los diferentes actores involucrados serán fundamentales para el éxito de esta iniciativa, asegurando que se implemente de manera efectiva y que se logren los objetivos deseados





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