César Cravioto confirma cierre definitivo del punto cannábico en Glorieta Violeta

El gobierno de la CDMX traslada el espacio de uso recreativo de cannabis a otro lugar. Se informa sobre el acuerdo con colectivos y la reubicación solicitada por vecinos.

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, declaró que el último día de operaciones del punto cannábico ubicado en la Glorieta Violeta fue el domingo 1 de noviembre. Este espacio, situado sobre Paseo de la Reforma, dejará de existir en su ubicación actual debido a una decisión oficial de reubicación en otro territorio de la capital.

El funcionario local detalló a través de sus redes sociales que la medida fue resultado de mesas de trabajo y diálogos mantenidos entre la Secretaría de Gobierno, la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno, además de integrantes de colectivos que fomentan el uso recreativo de la cannabis. La jefa de Gobierno instruyó realizar estos procesos de manera concertada.

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Motivos de la reubicación del espacio

César Cravioto Romero explicó que la solicitud para retirar este lugar de la Glorieta Violeta provino directamente de vecinos de la zona. El punto cannábico se había trasladado previamente desde la glorieta del metro Hidalgo hasta su posición actual en Paseo de la Reforma. El secretario calificó esta intervención como un éxito de concertación social.

El funcionario capitalino agradeció a los miembros de los grupos cannábicos por su disposición para aceptar los acuerdos establecidos con las autoridades locales. Esta colaboración permitió gestionar el cambio de sitio sin conflictos mayores, respetando las dinámicas de diálogo implementadas por el gobierno de la capital durante los últimos meses.

Cambios en la estructura demográfica de la CDMX

En un contexto social más amplio, la Ciudad de México registra un aumento notable en hogares unipersonales mientras disminuyen los modelos tradicionales de familia. Según la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, estos hogares pasaron de 15.2% en 2020 a 18.2% en 2025. Este incremento representa tres puntos porcentuales en cinco años.

Por el contrario, los hogares de tipo familiar han mostrado una tendencia a la baja. El hogar nuclear bajó de 54.7% a 54.0%, y el hogar ampliado cayó de 26.8% a 24.3% entre 2020 y 2025. Gibrán Miguel Castañeda, especialista en Derecho Fiscal de la Universidad La Salle, atribuye estos cambios a movimientos estructurales de la sociedad que no son ni nuevos ni negativos.

Análisis sociológico y económico de los datos

El académico señaló que la edad promedio en México ha aumentado, situándose entre 30 y 32 años, mientras que antes de la pandemia era de 29 años. La pirámide poblacional tradicional se está invirtiendo, lo que se refleja en una tasa de fecundidad de 1.8 hijos por pareja en la Ciudad de México. Este dato es insuficiente para mantener el crecimiento demográfico natural.

Javier Santiago Castillo, profesor de Sociología de la UAM Iztapalapa, complementa esta visión señalando factores culturales y económicos. El caso de Juan Carlos, de 31 años, ilustra esta tendencia; lleva siete años viviendo solo y rechaza tener hijos pronto debido a la inestabilidad financiera y el costo de la vida. Estas realidades personales reflejan el cambio macro social hacia viviendas unipersonales y la postergación del matrimonio.