César Montes prioriza el futbol europeo y rechaza a equipos de la Liga BBVA MX

El defensor mexicano César Montes confirmó en entrevista con Claro Sports que su prioridad es continuar en Europa, descartando por ahora regresar a la Liga MX, luego de haber rechazado a dos clubes importantes del torneo local. El jugador, que se ha consolidado en la Selección Mexicana, busca mantenerse en el viejo continente para seguir creciendo y aspira a ser pieza clave tanto en su club como en el combinado nacional. Sus declaraciones reflejan la ambición de una nueva generación de futbolistas mexicanos que ven en Europa el escenario ideal para su desarrollo.

El sueño europeo se ha vuelto trascendental y uno de los objetivos principales de algunos futbolistas mexicanos. Uno de ellos es César Montes , el jugador de la Selección Mexicana que rechazó a dos equipos de la Liga BBVA MX no solo para el duelo ante Sudáfrica, sino que podría mantenerse como titular y uno de los líderes durante todos los juegos del cuadro nacional en el equipo en donde ha sumado regularidad, liderazgo y al cual aceptó ir pese a que, en su momento, fue del interés de otros clubes.

Durante una charla con Claro Sports, misma en la que dijo que su prioridad siempre fue ir a Europa luego del buen paso que tuvo con su club anterior, pues entiende que tener un buen nivel lo acercará cada vez más a los momentos más trascendentales del cuadro azteca. De cara a la siguiente temporada, la realidad es que el deseo del Cachorro es mantenerse en Europa durante algunas campañas más, aunque esto no exime por completo su posibilidad de volver a la Liga MX en el futuro.

Montes ha dado mucho de qué hablar con sus declaraciones, pues deja claro que su ambición está en el futbol del viejo continente, donde busca consolidarse y seguir creciendo como profesional. A sus 26 años, el central mexicano ha demostrado ser un referente en la defensa tanto a nivel de clubes como en la selección, y su decisión de priorizar el futbol europeo refleja un enfoque maduro y visionario en su carrera.

Se especula que los equipos de la Liga BBVA MX que mostraron interés en él podrían ser clubes de gran tradición, pero Montes prefiere apostar por el reto internacional, un camino que ya han transitado con éxito otros mexicanos como Héctor Herrera, Raúl Jiménez o Andrés Guardado. Su experiencia en el Espanyol y ahora en el Almería le ha dado la toolbox necesaria para competir al más alto nivel, y aunque la adaptación a una new liga siempre es complicada, su rendimiento ha sido positivo.

En la selección, bajo la dirección técnica de Jaime Lozano, Montes se ha ganado un lugar fijo en la central, formando pareja con otros elementos como Néstor Araujo o Julián Araujo. Su participación en los amistosos previos a la Copa América y en las eliminatorias mundialistas ha sido clave, y su liderazgo dentro y fuera del campo lo convierte en un pilar para el equipo.

Habrá que ver si en el futuro cercano recibe ofertas concretas de otros equipos europeos de mayor nivel, pero por ahora su objetivo es consolidarse en LaLiga y ayudar a su club a lograr los objetivos deportivos. Por otro lado, la decisión de rechazar a equipos mexicanos también envía un mensaje a las nuevas generaciones: el camino del extranjero, aunque difícil, es una opción viable y deseable para el crecimiento futbolístico.

La Liga MX, aunque competitiva, no ofrece la misma exposición internacional que las ligas europeas, y Montes lo sabe. Su caso es un ejemplo de cómo los futbolistas mexicanos están cada vez más conscientes de la importancia de medirse en el escenario mundial, no solo por el dinero, sino por el desarrollo técnico-táctico. En conclusión, César Montes representa a un nuevo tipo de futbolista mexicano: ambicioso, con visión全球 y dispuesto a asumir riesgos para alcanzar su máximo potencial.

Su historia continúa escribiéndose en el futbol europeo, y sus declaraciones en entrevista con Claro Sports confirman que su sueño está lejos de haberse cumplido. Aún quedan capítulos por delante, y el rumbo que tome su carrera será seguido con atención por aficionados y especialistas alike





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