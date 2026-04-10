Cesilio de los Santos, leyenda del América, ve a Chivas campeón del Clausura 2026

El exjugador del América, Cesilio de los Santos, analiza la situación actual del fútbol mexicano y predice el éxito de Chivas en el futuro, reconociendo su superioridad sobre el resto de los equipos, incluido su amado América. Destaca la gestión de Gabriel Milito y la necesidad de mejora en el América.

Cesilio de los Santos, leyenda del América , aunque ligado a la historia del club de Coapa, no se deja llevar por la pasión y reconoce la superioridad de Chivas en el fútbol mexicano actual. El exjugador uruguayo, recordado por su destacada trayectoria como lateral, visualiza al Rebaño Sagrado como campeón del Torneo Clausura 2026 , basándose en el rendimiento mostrado y la posición de liderazgo que ostentan en el campeonato.

A pesar de su innegable cariño y respeto por la institución americanista, Cesilio prioriza el análisis objetivo del juego, destacando las cualidades futbolísticas del equipo rojiblanco. Su visión, desprovista de fanatismo, resalta la calidad y el potencial de Chivas, anticipando un futuro exitoso para el conjunto tapatío.\El análisis de Cesilio se centra en la propuesta futbolística de Chivas, que, según él, demuestra una clara superioridad en el terreno de juego. Destaca la capacidad del equipo para entender y aplicar estrategias, como la presión, la adaptación táctica y la posesión del balón, factores clave para el éxito en el fútbol moderno. Cesilio resalta la influencia del entrenador argentino, Gabriel Milito, en la transformación del equipo, atribuyendo al técnico la creación de un estilo de juego reconocible y efectivo. Milito, con su capacidad para ajustar la alineación y la estrategia durante los partidos, ha demostrado ser un elemento clave para la recuperación del protagonismo de Chivas. La versatilidad táctica y la gestión de recursos de Milito, que puede jugar con línea de cinco o cuatro defensores, son aspectos que Cesilio considera fundamentales para el éxito del equipo. La visión del exjugador se basa en el reconocimiento de la calidad futbolística y la dirección técnica, elementos que, a su juicio, proyectan a Chivas como un serio aspirante al título en el futuro cercano. Además, valora la capacidad del equipo para adaptarse a diferentes situaciones y rivales, lo que los convierte en un conjunto impredecible y competitivo.\En contraste con su análisis positivo sobre Chivas, Cesilio de los Santos aborda la situación actual del Club América con una perspectiva crítica pero constructiva. Reconoce que el equipo atraviesa un momento complicado, con un discurso que considera desgastado, en gran parte debido a la falta de renovación y ajuste en el plantel. Si bien no culpa directamente al entrenador André Jardine, Cesilio señala la necesidad de mejorar la recuperación del balón y reforzar la mitad de la cancha, un área que considera crucial en el desarrollo del juego. La partida de jugadores clave como Fidalgo ha impactado negativamente en la capacidad del equipo para recuperar la posesión del balón de manera efectiva. El exjugador subraya la importancia de la calidad y la cohesión en el mediocampo para que América recupere su nivel competitivo y vuelva a aspirar a los títulos. Su análisis, aunque crítico, busca ofrecer una perspectiva realista sobre los desafíos que enfrenta el equipo y las áreas que necesitan atención para mejorar su rendimiento





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