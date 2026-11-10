Cetes caen en todos sus plazos: a 28 días baja a 6.20% anual

Los Cetes registraron caídas en los cuatro plazos en la subasta del 10 de noviembre de 2026, con recortes de 11 a 30 puntos base en sus tasas.

Los Cetes registraron una caída generalizada en sus rendimientos durante la subasta del 10 de noviembre de 2026, con recortes en los cuatro plazos disponibles para los inversionistas. La reducción afectó a los Certificados de la Tesorería de la Federación, instrumentos de deuda gubernamental que se ofrecen a distintos plazos.

La caída de las tasas reduce las ganancias potenciales de quienes buscan invertir sus ahorros en este tipo de títulos. Aun así, el movimiento se presentó en un mercado que mantuvo una demanda activa durante la subasta.

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Recortes de 11 a 30 puntos base en la subasta

Los instrumentos de deuda gubernamental presentaron disminuciones de entre 11 y 30 puntos base durante la subasta del 10 de noviembre de 2026. El ajuste abarcó los cuatro plazos que se ofrecieron a los inversionistas.

Un punto base equivale a una centésima de un punto porcentual. Por eso, aunque los recortes parezcan pequeños, modifican de forma directa el rendimiento que recibe cada inversionista en sus títulos.

Tasas a 28 y 364 días tras la subasta

Los Cetes a 28 días pasaron de una tasa de 6.50% a 6.20% anual, según los datos reportados para esta subasta. Es uno de los movimientos más visibles dentro del conjunto de plazos.

Los títulos a 364 días descendieron hasta 6.95%, con lo que quedaron por debajo del umbral del 7%. Este nivel marca una referencia para quienes comparan opciones de inversión de largo plazo dentro del mercado de deuda gubernamental.

Demanda de Cetes y expectativas de Banco de México

Pese a la disminución de las tasas, la demanda de instrumentos gubernamentales se mantuvo elevada en la subasta del 10 de noviembre de 2026. Las solicitudes de compra superaron los 164 mil millones de pesos.

La reducción de los rendimientos ocurre en un contexto de expectativas de una política monetaria menos restrictiva hacia el cierre de 2026, según el análisis del escenario presentado en la información disponible. Esa expectativa podría influir en los rendimientos de las próximas subastas, aunque las decisiones corresponden a Banco de México.

Cómo interpretar el rendimiento anualizado de los Cetes

Las tasas de los Cetes corresponden a rendimientos anualizados, por lo que no representan la ganancia total que se obtiene durante cada plazo. Para el inversionista, la cifra sirve como referencia comparativa.

Un Cete a 28 días con una tasa de 6.20% no significa recibir ese porcentaje completo en un mes. El rendimiento que se obtiene corresponde a la parte proporcional al periodo de inversión, lo que obliga a revisar el plazo antes de calcular cuánto puede ganar una persona al invertir.

Los movimientos de las tasas también responden a factores como la liquidez del mercado, las necesidades de financiamiento del gobierno federal y las expectativas económicas. Por ello, el comportamiento de los Cetes en la semana del 10 al 17 de noviembre de 2026 debe leerse junto con esas variables.