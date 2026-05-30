CFE advierte sobre suspensión de luz por adeudos y detal de pago

La Comisión Federal de Electricidad explica el proceso de suspensión y reconexión del servicio eléctrico para usuarios con adeudos, incluyendo plazos, recargos regionales y consecuencias contractuales.

La Comisión Federal de Electricidad ( CFE ) ha establecido en sus Condiciones Generales del Contrato de Suministro Básico un procedimiento claro para el manejo de adeudos en el pago del servicio eléctrico.

Según lo publicado, las familias mexicanas que no salden su deuda antes de la fecha límite indicada en su recibo verán suspendido su suministro de luz. Este proceso se activa una vez que el usuario supera el periodo de gracia concebido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el cual está diseñado para ofrecer una última oportunidad de pago antes de la interrupción definitiva.

La CFE, siguiendo sus calendarios financieros, fija la fecha de vencimiento entre 15 y 20 días después de la emisión del recibo. Al superar esa fecha, comienza un conteo de 30 días naturales, plazo durante el cual la empresa emite recordatorios y notificaciones para que el consumidor regularice su situación.

Si al final de esos 30 días el adeudo persiste, se abre un período crítico de 15 días adicionales para liquidar el monto total acumulado, más una tasa de recuperación del servicio cuyo costo varía según la región geográfica del inmueble. Una vez efectuado el pago, el restablecimiento del suministro tarda hasta 24 horas en zonas urbanas y hasta 72 horas en áreas rurales, debido a las dificultades logísticas.

Además, la CFE advierte que el incumplimiento reiterado puede llevar a la rescisión del contrato, dejando al usuario sin derecho a reconexión bajo las mismas condiciones. Este mecanismo refleja la política de la CFE para garantizar el cobro de sus servicios y mantener la sostenibilidad operativa, aunque plantea interrogantes sobre la protección de los consumidores en contextos de vulnerabilidad económica





heraldodemexico / 🏆 31. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CFE Adeudo Eléctrico Suspensión Servicio Fecha Límite Pago Tasa Recuperación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Detienen a empleado de CFE por presunto exhibicionismo en Piedras NegrasEl caso ya fue judicializado por el Ministerio Público y será un juez quien determine la situación legal del imputado durante la audiencia inicial

Read more »

La CFE atiende evento geotérmico en Ixtlán de los HervoresLa Comisión Federal de Electricidad (CFE) es responsable ante la Secretaría de Energía de atender inmediatamente la ocurrencia de eventos con origen geotérmico en diversas áreas del país.

Read more »

CFE Anuncia Apagones en Topolobampo por Mantenimiento Hoy 29 y 30 Mayo 2026Los trabajos de mantenimiento buscan reforzar la infraestructura eléctrica y reducir riesgos de fallas durante la temporada de altas temperaturas.

Read more »

CFE ni reclasifica tarifas ni invierte en su infraestructura: Jorge MoralesIntegrantes del Movimiento de Lucha Social por la Reclasificación de las Tarifas Eléctricas retomaron este jueves sus movilizaciones en Xalapa para exigir al Gobierno federal y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) una r...

Read more »