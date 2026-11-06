CFE programa ASI financia lavadoras nuevas para reducir recibo luz

Descubre cómo el Fideicomiso 728 FIPATERM de la CFE permite financiar electrodomésticos eficientes en 12 estados mexicanos para ahorrar energía.

Conservar electrodomésticos antiguos representa un gasto superior al de adquirir equipos modernos debido a la ineficiencia energética de sus componentes desgastados. La Comisión Federal de Electricidad ( CFE) implementa un mecanismo de financiamiento diseñado para ayudar a los hogares mexicanos a renovar sus aparatos domésticos, incluyendo lavadoras y refrigeradores, mediante el cobro directo en el recibo de luz. Este enfoque busca mitigar el aumento en la factura eléctrica provocado por motores con bajo rendimiento y alto consumo energético.

Mecanismo del Programa ASI y FIPATERM

El fondo conocido como Fideicomiso 728 o FIPATERM opera bajo la marca Programa de Ahorro Sistemático Integral (ASI) para financiar la adquisición de equipos ahorradores de luz y materiales de aislamiento térmico. Los usuarios pueden adquirir nuevos electrodomésticos e iniciar el pago mediante cuotas bimestrales que se descuentan automáticamente del recibo de luz de la CFE, estableciendo plazos de devolución entre 1 y 4 años. Este sistema financiero está disponible exclusivamente para residentes en 12 entidades federativas con temperaturas elevadas: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Veracruz, Campeche y Yucatán.

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Requisitos y Documentación Necesaria

Para acceder a este beneficio financiero, los solicitantes deben demostrar que están al corriente en sus pagos del recibo de luz sin adeudos pendientes. Es obligatorio presentar documentación básica que incluya un Recibo de Pago Único (RPU) con una antigüedad máxima de tres meses. El RPU contiene el Registro Permanente de Usuario (RPU), un número único de identificación que se encuentra en el comprobante de luz o en la aplicación oficial de la CFE y es esencial para validar la identidad del cliente durante el proceso de solicitud.

Proceso de Solicitud y Pre-calificación

Los interesados deben acceder a la plataforma digital seleccionando la pestaña Programas y eligiendo la opción Lavadora para cotizar un equipo con capacidad de 14 a 22 kilogramos y financiamiento de uno a cuatro años. El sistema garantiza que estos electrodomésticos cumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM-005-ENER, asegurando su eficiencia energética. Los usuarios pueden iniciar sesión o registrarse proporcionando datos personales como nombre, correo electrónico, ingreso mensual y dirección. También existe la opción de pre-calificar enviando un mensaje por WhatsApp o contactando la línea 071 de la CFE.

Validación Final y Atención Presencial

Tras completar la solicitud en línea, los solicitantes deben acudir personalmente a la sucursal o Centro de Atención de la CFE más cercano para entregar la documentación física. En este paso, un asesor especializado revisará el historial de consumo eléctrico y validará que el cliente cumple con todos los requisitos establecidos para el crédito. Este último paso es fundamental para cerrar la operación y asegurar que el nuevo equipo sea entregado y configurado para maximizar el ahorro en la siguiente facturación bimestral.

Impacto Económico y Renovación del Hogar

La renovación de electrodomésticos obsoletos no solo mejora el funcionamiento diario en el hogar, sino que también reduce significativamente la carga financiera a largo plazo al disminuir el consumo eléctrico. Al reemplazar motores en mal estado con equipos de alta eficiencia, los usuarios aprovechan un modelo de pago escalonado adaptado a su capacidad económica sin intereses elevados. Esta iniciativa de la CFE responde a la necesidad de modernizar la infraestructura doméstica en las zonas más cálidas del país, promoviendo un uso más racional de la energía eléctrica disponible en la red nacional.