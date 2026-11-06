CFE: Reducción de 10% en apagones entre enero y agosto de 2026 ante crisis eléctrica

La CFE reportó 317 mil cortes eléctricos en los primeros ocho meses de 2026. Diputados exigen soluciones reales ante la persistencia de fallas en Veracruz, Huasteca y Nuevo León.

La Comisión Federal de Electricidad ( CFE) registró un total de 317 mil 608 interrupciones del suministro eléctrico durante el periodo comprendido entre enero y agosto de 2026. Esta cifra elevó el escrutinio parlamentario sobre la operadora estatal, generando intensos cuestionamientos por parte de diputados de múltiples bancadas durante la comparecencia oficial de su directora general, Emilia Calleja, ante la Cámara de Diputados.

Disminución de fallas y cifras operativas de la CFE

Emilia Calleja detalló que, a pesar de la alta frecuencia de cortes, las interrupciones registradas muestran una tendencia a la baja significativa. La funcionaria afirmó que el volumen de fallas disminuyó 10 por ciento en comparación con los datos totales del año 2025. Además, al establecer un punto de referencia más amplio, las cifras de 2026 reflejan una reducción sustancial del 36 por ciento respecto a los registros del año 2024, lo cual la CFE presenta como un indicador de mejora operativa progresiva.

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Posiciones de legisladores frente a los apagones

Aunque la autoridad eléctrica celebró las mejoras estadísticas, los legisladores del PRI, PAN y Morena subrayaron que los datos agregados no garantizan una solución generalizada para los problemas de suministro. La diputada del PRI, Lorena Piñón, enfatizó que persisten los apagones y cortes intermitentes en diversas comunidades, afectando severamente a hogares, comercios y actividades económicas locales. Piñón destacó que el estado de Veracruz, un proveedor clave de energía para el país, requiere que la luz generada garantice cobertura, seguridad y tarifas justas para quienes la producen.

Por su parte, el diputado del PAN, David Azuara, criticó la infraestructura insuficiente en la región de la Huasteca, donde municipios como Tamasopo y Ciudad Valles enfrentan interrupciones constantes. Azuara solicitó la expansión urgente de la red eléctrica para proteger a las familias y la economía regional. Desde la bancada de Morena, la diputada Adriana Belinda Quiroz expuso problemas similares en varias colonias del municipio de Guadalupe, Nuevo León, señalando que la inestabilidad del servicio afecta tanto a viviendas como a servicios esenciales y comercios de la zona.

Respuesta operativa y tiempos de restablecimiento

Como respuesta directa a estas denuncias, Emilia Calleja explicó que la Comisión ha implementado operativos extraordinarios de mantenimiento en las regiones con mayor incidencia de interrupciones. La estrategia incluye el refuerzo constante de las cuadrillas de trabajo y un aumento en la ejecución de trabajos preventivos para evitar fallas futuras. Calleja destacó que estas medidas han logrado reducir el tiempo promedio para restablecer el suministro eléctrico de 25 horas a 7 horas, lo que representa una mejora drástica del 72 por ciento en la eficiencia de respuesta ante emergencias.

Metas de electrificación y proyectos de inversión

La directora general señaló que otra prioridad fundamental es avanzar hacia la electrificación universal, con el objetivo explícito de llevar el servicio a las comunidades que aún carecen de conexión. Según los datos oficiales, al 30 de septiembre de 2026 la cobertura eléctrica nacional alcanzó el 99.92 por ciento, una cifra notablemente superior al promedio mundial que se sitúa en 91.9 por ciento. Para finales de 2026, la CFE prevé concluir la construcción de 17 nuevas subestaciones y la ampliación de 16 instalaciones existentes.

Además de la expansión de capacidad, la operadora avanza en 1 mil 581 obras de modernización que buscan optimizar la distribución existente. A estos proyectos se suman más de 8 mil obras de justicia energética, que buscan equidad en el acceso al servicio. El plan incluye una inversión total de 12 mil 148 millones de pesos, destinando recursos significativos para intentar resolver las deficiencias estructurales que los legisladores han denunciado durante este ciclo político.