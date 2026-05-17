¿Chalan obras hidráulicas en Salamanca?

El Gobierno municipal ha solicitado recursos a la CONAGUA para mejorar el acceso al agua en comunidades rurales mediante obras hidráulicas y el equipamiento de tanques elevados. También se han solicitado la autorización para la perforación de pozos y se espera que estos proyectos se concreten este mismo año en el marco del programa Pro Agua.

El Gobierno municipal de Salamanca ha gestionado recursos ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) con el objetivo de mejorar el acceso al agua en comunidades rurales mediante obras hidráulicas y equipamiento de tanques elevados.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, Económico y Social del Ayuntamiento, ha destacado que en comunidades como Locos y Loquitos falta el equipamiento, un tanque elevado nuevo y la red de distribución, mientras que en San José de Mendoza hace falta un tanque elevado y la red de distribución. El Gobierno municipal ha gestionado obras hidráulicas en comunidades rurales, como La Jaulilla, donde el pozo ya ha sido perforado y se ha solicitado apoyo a la CONAGUA para definir en qué parte del proyecto se apoyará (en el tanque elevado o en la red de distribución).

También se ha solicitado a la CONAGUA la autorización para la perforación del pozo de Loma de Flores, tramitación que ya tiene tiempo en espera. La solicitud de autorización se está llevando a cabo en el marco del programa Pro Agua, un esquema nacional dirigido a zonas con crisis hídrica, como ocurre en Salamanca. Se espera que estos tres proyectos puedan concretarse durante este mismo año





PeriodicoCorreo / 🏆 14. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Obras Hidráulicas Equipamiento De Tanques Plan Pro Agua Comisión Nacional Del Agua Pococüva

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alcaldía de Salamanca confirma reubicación de planta asfaltadora en Uruétaro tras protestas de vecinosEl alcalde César Prieto Gallardo confirmó la reubicación de la planta asfaltadora del municipio de Salamanca en Uruétaro, tras las protestas de vecinos de la colonia 18 de Marzo que denunciaron afectaciones a su salud por la contaminación generada por la planta actual.

Read more »

CONAGUA inspeccionará acceso restringido en río de TlilapanLa Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizará una inspección en el denominado “Río de La Presa”, en el municipio de Tlilapan, luego de que habitantes presentaran quejas debido a que el acceso al lugar pe...

Read more »

Salamanca: Van por ambulantes en alrededores del mercado Tomasa EstevesSalamanca iniciará operativos para retirar comerciantes sin permiso y reducir la invasión de calles alrededor del mercado municipal

Read more »

La jornada en Salamanca sobre regulación de Centros de Rehabilitación: análisis y posicionamiento socialLa elección de Salamanca como sede de una jornada de análisis y posicionamiento social sobre la regulación de Centros de Rehabilitación, en colaboración entre Fuerza Nacional y la bancada deEl líder del movimiento, se debe a la posición de este municipio como uno de los más 'golpeados' por la inseguridad en Guanajuato.

Read more »