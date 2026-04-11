Chalco convoca a Cabildo Abierto para debatir sobre el manejo de residuos

El Ayuntamiento de Chalco invita a la ciudadanía a participar en la Octava Sesión de Cabildo Abierto, enfocada en el manejo de residuos sólidos urbanos. Se detallan los requisitos de participación y el proceso de inscripción.

Chalco convoca a la ciudadanía a participar en Cabildo Abierto sobre manejo de residuos. El Ayuntamiento de Chalco emitió la convocatoria para la Octava Sesión de Cabildo Abierto , una iniciativa de participación ciudadana diseñada para recabar propuestas y opiniones de la población sobre asuntos de interés público. En esta ocasión, el foco principal serán el manejo de los residuos sólidos urbanos .

La alcaldesa, Abigail Sánchez Martínez, extendió la invitación a todos los residentes del municipio a involucrarse activamente en la creación de políticas públicas locales. \Según la información oficial, la sesión tendrá lugar el 28 de abril de 2026 a las 16:00 horas, en el patio central del Palacio Municipal de Chalco, ubicado en la colonia Centro. El Cabildo Abierto es un instrumento que permite a los ciudadanos interactuar directamente en las sesiones del Ayuntamiento, con derecho a expresar sus ideas, propuestas e inquietudes relacionadas con la administración municipal, aunque sin derecho a voto. Para ser elegibles para participar, los interesados deben ser residentes de Chalco, acreditar una residencia mínima de seis meses y no ser funcionarios públicos en ningún nivel de gobierno. Además, deberán presentar una identificación oficial válida. \El proceso de registro se llevará a cabo de manera presencial en la Secretaría del Ayuntamiento, localizada en el Palacio Municipal, durante los días 20, 21 y 22 de abril, en un horario de 10:00 a 15:00 horas. Durante el registro, los aspirantes deben completar un formulario de solicitud y presentar el contenido de su participación por escrito, tanto en formato impreso como digital. Si una asociación u organización desea participar, debe designar a un representante que expondrá la postura del grupo durante la sesión. Las autoridades han anunciado que se aceptarán hasta cinco participaciones, cada una con una duración máxima de cinco minutos. Los ciudadanos deben enfocarse en el tema propuesto: “Participación ciudadana en la construcción de políticas públicas municipales para el manejo de los residuos sólidos urbanos”. Asimismo, se recomienda a los participantes llegar al menos 30 minutos antes del inicio del Cabildo para asegurar su lugar. Durante la sesión, se espera que se mantenga el orden y el respeto, en cumplimiento de la normativa municipal vigente. El gobierno municipal enfatizó que este tipo de iniciativas fortalecen la democracia participativa, ofreciendo espacios donde los ciudadanos pueden influir en la toma de decisiones y contribuir con soluciones a los problemas comunes. El Ayuntamiento de Chalco reafirmó su compromiso de promover la participación ciudadana como un elemento fundamental para el progreso del municipio, animando a la población a involucrarse en estas iniciativas que buscan mejorar la gestión pública y satisfacer las necesidades colectivas





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