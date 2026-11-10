Champions League Femenina: Chelsea, Real Madrid y Manchester City buscan afianzarse

La Jornada 4 de la Champions League Femenina inicia con cinco partidos; Chelsea, Real Madrid y Manchester City buscan subir posiciones rumbo a octavos.

La Jornada 4 de la Champions League Femenina arranca con cinco encuentros, y los equipos de Chelsea, Real Madrid y Manchester City salen a la cancha con un objetivo común: afianzarse en los puestos de la parte alta de la tabla para avanzar a los octavos de final.

Chelsea visita al Hacken en territorio sueco, en el Nordic Wellness Arena. Real Madrid recibe al París FC en el Estadio Alfredo di Stéfano, y Manchester City viaja a Milán para enfrentar al Inter en el U-Power Stadium.

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Chelsea y Real Madrid buscan puntos clave en la Champions League Femenina

Chelsea se ubica entre los cuatro equipos que pasan directo a cuartos de final, con 7 puntos. Su visita al Hacken representa un examen fuerte para mantener esa posición.

El Hacken es un conjunto con 1 punto en la tabla, pero la fuente destaca que su fortaleza crece cuando juega en casa. Por esa razón, las inglesas no deben subestimar el compromiso en el Nordic Wellness Arena.

Real Madrid, con 3 puntos, enfrenta al París FC, que suma 2 unidades. La diferencia entre ambos es de una sola unidad, por lo que el partido se presenta como un duelo muy parejo.

Un triunfo de cualquiera de los dos equipos los colocaría en posiciones que casi les aseguran un lugar en los playoffs de octavos de final, según indica el análisis de la jornada.

Manchester City e Inter enfrentan presiones distintas en Milán

Manchester City llega a Milán con 3 puntos y todavía no conoce la victoria en esta edición. Las inglesas no han perdido, pero tampoco han logrado ganar, y necesitan imponerse para aspirar al boleto directo.

Inter suma 4 unidades y, aunque tiene una posición más cómoda que su rival, la fuente señala que no debe confiarse. Tiene la obligación de quedarse con los puntos en su estadio.

La programación publicada en el texto original identifica el duelo del U-Power Stadium como Inter contra Manchester United, mientras que la descripción de la jornada menciona a Manchester City como visitante. Esta diferencia en la denominación del rival debe confirmarse con la fuente oficial de la UEFA antes de tomar decisiones editoriales.

Sin un triunfo, Manchester City corre el riesgo de quedarse en la fase de playoffs, en lugar de conseguir el pase directo a los cuartos de final que busca el equipo.

Clasificación y próximos pasos del torneo

La tabla general muestra a Barcelona con 9 puntos en el primer lugar, con pase directo a cuartos de final. Lyon, Arsenal y Chelsea aparecen con 7 puntos cada uno, también en la zona de clasificación directa.

Juventus, con 6 puntos, PSG y Bayern Munich, con 5 puntos cada uno, encabezan el grupo de equipos que jugarán los playoffs de octavos de final. Inter, con 4 puntos, también aparece en esa misma zona.

Real Madrid, Manchester City, Koge, Benfica y Servette completan la fila de equipos con 3 puntos, mientras que París FC tiene 2 unidades. Austria Viena, Hacken, Roma y Leuven cierran la tabla con 1 punto cada uno.

Además de Chelsea, Real Madrid y Manchester City, la jornada incluye los partidos Inter contra Manchester United, PSG contra Bayern Munich y Roma contra Servette. Los horarios publicados son las 11:45 horas para Hacken contra Chelsea y Real Madrid contra París FC, y las 14:00 horas para Inter, PSG y Roma.