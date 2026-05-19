Championship battle: Mercedes must choose between Kimi Antonelli and George Russell ahead of World Championship title

With Kimi Antonelli and George Russell leading the Drivers' Championship, Toto Wolff, the director of Mercedes, has issued a warning to his drivers. Inside the F1 world, drivers are often referred to as 'the one' and 'the two,' providing them an advantage in decision-making processes like a championship showdown. Mercedes has demonstrated vast experience in managing internal competitions, with incidents such as the 2014-2016 rivalry between Lewis Hamilton and Nico Rosberg. The Italian currently leads with 100 points, followed by the Englishman with 80. The debate now centers on who will receive higher priority from Mercedes.

Sus pilotos, Kimi Antonelli y George Russell , lideran el campeonato, por lo que la escudería debe definir a cuál le dará prioridad e impulsará hacia la corona mundial.

Dentro del mundo de la F1, se suele etiquetar a los pilotos como el uno y el dos, algo que les da cierta ventaja en la toma de decisiones en diversas situaciones, como podría ser un mano a mano por el campeonato. Mercedes ha tenido vasta experiencia en ese tema, como lo ocurrido con Lewis Hamilton y Nico Rosberg entre 2014 y 2016, lo que le ha servido al equipo alemán para saber cómo llevar estas peleas internas





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