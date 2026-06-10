La muestra presenta el catálogo icónico de mobiliario de los diseñadores estadunidenses Charles y Ray Eames, que desafía las fronteras actuales y muestra el paso de Charles Eames por México. La exposición reúne 212 obras, entre ellas fotografías, objetos de diseño, materiales de archivo y videos, divididos en ocho secciones temáticas.

Su catálogo de mobiliario icónico no solo es manifiesto social –y hasta político–, sino que desafía las fronteras actuales, y la muestra de esto es "Charles y Ray Eames : La inusual belleza de las cosas comunes".

Ciudad de México (apro). -Quizá no lo tenemos presente, pero la mayor parte del mundo vive en contacto directo con las creaciones de los diseñadores estadunidenses Charles y Ray Eames.

Su catálogo de mobiliario icónico no solo es manifiesto social –y hasta político–, sino que desafía las fronteras actuales, y la muestra de esto es "Charles y Ray Eames: La inusual belleza de las cosas comunes", una de las apuestas del verano del Museo de Arte Contemporáneo (Marco), en Monterrey, primera exposición monográfica en el país del dúo, que además devela el paso de Charles Eames por México.

Bajo la curaduría de Brenda Fernández Villanueva y museografía de Giacomo Catagnola, la muestra reúne 212 obras, de estas 152 son fotografías, 26 objetos de diseño, 21 materiales de archivo y 13 videos, todo ello dividido en ocho secciones temáticas: "Urgencia y sistema", "Descomposición de la mirada", "Modelo y abstracción", "Disciplina y ritual", "Economía y transición", "Vida como archivo", "Infraestructura de la percepción" y "Ecos"





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