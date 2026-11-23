Charlie Cox confirma que se postuló para ser James Bond, pero le rechazaron por edad. Robert Pattinson, elegido por Denis Villeneuve, debuta con un perfil etario similar al de Brosnan.

Charlie Cox reveló que intentó sin éxito convertirse en el nuevo intérprete de James Bond durante el proceso de selección que siguió al despido de Daniel Craig. El actor de 43 años, conocido por su papel de Matt Murdock en las series de Marvel y Netflix, explicó en una entrevista que solicitó participar en las audiciones para el agente secreto 007. Sin embargo, su solicitud no prosperó y recibió un rechazo específico que ahora cobra un sentido irónico dado el anuncio oficial reciente.

El Rechazo por Edad y la Selección de Pattinson

La razón que le dieron a Cox para no ser elegido fue que era demasiado mayor para interpretar a James Bond. El actor señaló que existe una diferencia de edad relativamente pequeña entre él y Robert Pattinson, quien al final consiguió el papel protagonista en la próxima película. Esta decisión de los productores de Amazon MGM ha generado debate, ya que Pattinson fue contratado a los 40 años y todavía no tiene una fecha oficial para su debut cinematográfico, lo que significa que podría interpretar al personaje con una edad cercana a la de Pierce Brosnan cuando este debutó.

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Trayectoria de Cox y Contexto de Marvel

Charlie Cox cuenta con una sólida trayectoria en el cine, la televisión y el teatro, además de experiencia protagonizando escenas de acción intensas. Es ampliamente reconocido por su interpretación de Matt Murdock, el abogado ciego que combate el crimen en Hell's Kitchen bajo la identidad de Daredevil. La serie de Netflix, estrenada en 2015, brilló entre los fans por sus enfrentamientos físicos y su representación de un héroe que enfrenta importantes conflictos personales. Posteriormente, el personaje se incorporó al Universo Cinematográfico de Marvel, con nuevas participaciones en películas y series de Disney+, lo que demostró la capacidad de Cox para manejar roles complejos y físicamente exigentes.

Análisis Histórico de las Edades de Bond

La edad ha sido uno de los aspectos más discutidos durante la elección del nuevo James Bond, pero la historia cinematográfica demuestra que no siempre hubo un límite estricto. George Lazenby debutó a los 30 años en Al servicio secreto de Su Majestad de 1969, mientras que Roger Moore tenía 45 cuando protagonizó Vive y deja morir en 1973, convirtiéndose en el actor de mayor edad en debutar como Bond dentro de la serie oficial. Timothy Dalton comenzó a los 41 años con Su nombre es peligro en 1987, y Pierce Brosnan tenía 42 cuando estrenó GoldenEye en 1995, desmintiendo la idea de que solo los actores jóvenes pueden asumir el manto del agente 007.

Denis Villeneuve y la Próxima Entrega

Robert Pattinson será el agente 007 en la próxima entrega de la franquicia, dirigida por Denis Villeneuve. La producción contará con un guion de Steven Knight, creador de Peaky Blinders, y el anuncio terminó con meses de especulaciones sobre el actor que sucedería a Daniel Craig. Según Variety, otros candidatos como Callum Turner, Josh O'Connor y Jack Lowden estaban entre los nombres más comentados, pero el estudio optó finalmente por Pattinson. Villeneuve celebró la elección y aseguró que el actor posee las cualidades necesarias para ofrecer una interpretación diferente del personaje legendario.

Reacciones y Futuro de la Franquicia

James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me confíen el papel del 007 es el honor de toda una vida, declaró Pattinson mediante un comunicado oficial. A pesar del entusiasmo por el anuncio, Amazon MGM todavía no ha confirmado su fecha de estreno. La elección sorprendió mucho porque Pattinson se unió a la contienda cuando otros candidatos ya habían recibido considerable atención mediática, y su trabajo previo con Villeneuve en Dune estableció una base de confianza creativa para esta nueva etapa de la franquicia espía.