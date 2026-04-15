Charlotte Hornets a un Paso de los Playoffs tras Épica Victoria en Tiempo Extra Sobre Miami Heat

Los Charlotte Hornets derrotan a Miami Heat en un emocionante partido de Play-In, acercándose a los playoffs de la NBA por primera vez en diez años. LaMelo Ball y Miles Bridges lideran el camino, mientras Miami sufre su primera derrota en Play-In.

Los Charlotte Hornets se encuentran a una victoria de asegurar su pase a los playoffs de la NBA , marcando un hito significativo al estar a punto de romper una sequía de diez años sin participar en la postemporada. El emocionante encuentro contra Miami Heat , que culminó con una victoria en tiempo extra para los Hornets por 127-126, demostró la determinación y el espíritu de lucha del equipo. LaMelo Ball, tras un error crucial, redimió su actuación con una bandeja decisiva, mientras que Miles Bridges aseguró el triunfo con un tapón defensivo clave. El resultado no solo representa una victoria para los Hornets, sino también la primera derrota de Miami Heat en un partido de Play-In en su historia, añadiendo aún más drama al evento. El equipo de Charlotte, que no ha competido en la postemporada desde 2016, está ahora a una victoria de volver a la primera ronda, enfrentándose al ganador del juego entre Orlando Magic y Philadelphia 76ers para definir su posición en la Conferencia Este y su eventual rival en la primera ronda de los playoffs, que podría ser contra los Detroit Pistons. Este triunfo subraya la evolución del equipo y la esperanza de una temporada memorable para los aficionados de Charlotte.

El partido fue una montaña rusa de emociones, con Miami Heat liderando 114-111 antes de que Coby White empatara el marcador con un triple crucial al final del tiempo reglamentario. Tyler Herro, casi héroe para Miami, falló un tiro vital y el juego se extendió a tiempo extra. En el tiempo extra, Herro anotó un triple para acercar a Miami, pero Ball cometió un error que intentó compensar al taponar el tiro de Herro, lo que resultó en tres tiros libres. La ventaja de Miami se mantuvo hasta el cierre del partido, donde LaMelo Ball lideró la ofensiva de los Hornets. El desempeño de los jugadores fue notable. LaMelo Ball finalizó el juego con un doble-doble de 30 puntos y 10 asistencias, con el apoyo de Miles Bridges (28 puntos y nueve rebotes) y Brandon Miller (23 puntos), ambos con cinco triples cada uno. Coby White brilló en la segunda mitad, anotando 17 de sus 19 puntos desde el banquillo, incluyendo cinco triples. En el lado de Miami, Davion Mitchell anotó 28 puntos, Andrew Wiggins sumó 27 y Tyler Herro contribuyó con 23 desde la banca, mostrando la competitividad del encuentro. Este partido dejó en evidencia la importancia del trabajo en equipo y la capacidad de los Hornets para superar la adversidad.

Para Miami, que había tenido un récord impecable en Play-In, esta derrota fue un duro golpe. Davion Mitchell lideró el ataque con 28 puntos, seguido por Andrew Wiggins con 27 y Herro con 23, además de Jaime Jáquez Jr. anotando 13 puntos desde la banca. Sin embargo, la lesión de Bam Adebayo en el segundo cuarto limitó su contribución, ya que solo logró seis puntos. El juego destacó la capacidad de los Hornets para mantenerse firmes bajo presión y aprovechar las oportunidades clave. La victoria impulsó a los Hornets hacia los playoffs, marcando un momento significativo para la franquicia y sus seguidores. La combinación de talento individual, liderazgo y espíritu de equipo fue fundamental para este éxito. La expectativa ahora se centra en el próximo partido y en el posible enfrentamiento contra los Detroit Pistons, mientras los Hornets buscan avanzar en la postemporada y competir por el campeonato.





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