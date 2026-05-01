Charly Rodríguez queda fuera de la lista del Tri para el Mundial 2026: Cruz Azul confirma la noticia

El mediocampista de Cruz Azul, Charly Rodríguez, no formará parte de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026, según confirmación oficial. A pesar de su participación en el proceso de Javier Aguirre, el jugador quedó excluido de la lista preliminar, enfocándose ahora en los Cuartos de Final con su equipo.

Charly Rodríguez , jugador del Cruz Azul , se ha visto afectado por la reciente decisión de la Selección Mexicana , que lo ha dejado fuera de la lista preliminar para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Según informaciones dadas a conocer por Adrián Esparza Oteo, reportero de TUDN, la dirección deportiva de Cruz Azul recibió una comunicación oficial de parte del equipo nacional, en la que se confirmó que el mediocampista no será considerado para el torneo mundialista. La noticia llegó el pasado lunes, dejando a Rodríguez sin esperanzas de participar en el evento deportivo más importante del planeta.

A pesar de que la convocatoria de jugadores de la Liga MX aún no está completamente cerrada y existe la posibilidad de que se incorporen más nombres en los próximos días, las fuentes cercanas al proceso de selección han descartado cualquier posibilidad de que Charly Rodríguez sea incluido en la lista definitiva. El jugador, que ha sido parte fundamental del proceso de Javier Aguirre, ha visto cómo su sueño de disputar un Mundial se desvanece, a pesar de su buen desempeño en el torneo local.

Según Esparza Oteo, Rodríguez fue visto en las instalaciones de La Noria con un ánimo positivo, demostrando madurez y profesionalismo ante la situación. En este contexto, el futbolista se enfocará ahora en su compromiso con el Cruz Azul, que se prepara para enfrentar a Atlas en los Cuartos de Final del torneo local.

Aunque la ausencia en el Mundial 2026 es un golpe duro para su carrera, Rodríguez tiene la oportunidad de demostrar su valor en la cancha y seguir trabajando para alcanzar sus metas deportivas. Mientras tanto, la Selección Mexicana continúa ajustando su nómina, buscando los mejores elementos para representar al país en la próxima cita mundialista.

La decisión de excluir a Rodríguez refleja la alta competencia dentro del fútbol mexicano y la necesidad de tomar decisiones difíciles para conformar el mejor equipo posible





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