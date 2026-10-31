Charlyn Corral recibe homenaje de la Liga Femenil tras ganar el trofeo Gerd Müller

La Liga Femenil rendirá homenaje a Charlyn Corral, ganadora del trofeo Gerd Müller, con videos conmemorativos en todos los estadios del máximo circuito.

La Liga Femenil de México rendirá un homenaje a Charlyn Corral, delantera de las Tuzas del Pachuca, después del histórico reconocimiento que recibió en la gala del Balón de Oro, donde se convirtió en poseedora del trofeo Gerd Müller a la Mejor Delantera del Año. Antes de la goleadora mexicana, ningún futbolista de México había ganado este galardón, que recibió junto a Harry Kane durante la premiación celebrada en Londres.

Homenaje en los estadios de la Liga Femenil

A través de un comunicado, la Liga Femenil informó que en los próximos partidos se proyectará un video conmemorativo a la carrera de Charlyn Corral en todos los estadios del máximo circuito femenil. El homenaje también se realizará en algunos recintos de la Liga MX, como sucedió en el medio tiempo del partido que Puebla y Pumas disputaron en el Estadio Cuauhtémoc, durante la Jornada 15 del Apertura 2026.

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De igual forma, el reconocimiento se llevó a cabo en el duelo de Juárez y Querétaro que se celebró en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Asimismo, las capitanas de los equipos de la Liga Femenil compartirán mensajes para reconocer las trayectorias de Charlyn Corral y Scarlett Camberos, la primera mexicana nominada al Balón de Oro Femenino.

Scarlett Camberos y el orgullo mexicano

Tras darse a conocer el listado final, la capitana del América Femenil culminó en el puesto veintiuno. En su último año futbolístico, la delantera de las Tuzas del Pachuca anotó 49 goles en 49 partidos. Por lo pronto, la Liga Femenil recién inició la Jornada 13 del Apertura 2026, y el equipo de la ganadora del trofeo Gerd Müller visitará a Querétaro este sábado, 31 de octubre.

Lo que pasó recientemente con las mexicanas Charlyn Corral y Scarlett Camberos en la gala del Balón de Oro aún causa ruido y representa un hecho histórico para el futbol femenil en México. Itzel Velasco, portera del América, expresó su sentir al ver a sus compañeras en el evento que reconoce a las y los mejores del mundo.

Verlas en esas premiaciones es un orgullo para México, el reconocimiento de Charlyn fue muy admirable, ahora todo el mundo las conoce y las respeta, declaró la arquera tricolor. Me dio mucha felicidad ver a una compañera en esa instancia, agregó Velasco, quien destacó que Camberos estuvo dentro de las 30 mejores jugadoras del mundo en este año, mientras que Corral fue galardonada con el trofeo Gerd Müller como la mejor delantera del mundo.

Petición de más apoyo al futbol femenil

Es la primera vez que veo los premios en vivo y me tocó por Scarlett y Charlyn, las dos son grandes personas y jugadoras, a Scarlett la conozco de aquí y a Charlyn de Selección, añadió Itzel Velasco. La portera aprovechó el momento para destacar que en América el futbol femenil es prioridad y el reflejo son los resultados en los últimos años.

Esta institución apoya mucho al femenil y en los últimos años se vio ese crecimiento en nuestro equipo, se nota que nos quieren ver bien, lanzó en conferencia de prensa. Sin embargo, también alzó la voz para que otros equipos inviertan en sus respectivos equipos.

También se nota cuando a otros equipos no los apoyan tanto, por eso es importante que los directivos pongan atención, el futbol femenil también es importante. Está creciendo muchísimo y tiene que ser parte importante de la institución, concluyó la guardameta del América.