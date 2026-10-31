Charlyn Corral rompe a llorar tras ser premiada como Mejor Delantera: 'He hecho lo que nadie en México'

La futbolista mexicana Charlyn Corral asistió a una conferencia de prensa el jueves 30 de octubre, donde reflexionó sobre su reciente victoria en los premios del Balón de Oro 2026. Corral, visiblemente emocionada, describió el premio como una liberación de la presión acumulada a lo largo de años de exigencia, afirmando que ha logrado lo que ningún otro mexicano ha hecho. El evento destacó su regreso a México tras el triunfo en el extranjero.

Charlyn Corral, la destacada futbolista mexicana, compartió sus reflexiones sobre el reciente premio al Mejor Delantera del Mundo que recibió en la gala del Balón de Oro 2026.

Durante una conferencia de prensa celebrada en México, Corral expresó su orgullo por este logro sin precedentes en el fútbol mexicano, calificandolo como el punto más alto de su carrera. Sin embargo, su discurso estuvo cargado de emociones, ya que explicó que este éxito es el resultado de superar años de intensa presión y exigencia, tanto de parte de terceros como de su propio autocriticismo, lo que la llevó a derramar lágrimas de liberación al presentar el trofeo.