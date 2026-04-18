Charrería Mexicana: Dos Anuncios Clave para el Futuro del Deporte Nacional

La charrería federada en México se encuentra ante dos importantes hitos: la participación en la Olimpiada Nacional CONADE 2026 y la designación de Saltillo como sede del Campeonato Nacional Charro 2028, eventos que prometen impulsar el desarrollo y la difusión del deporte.

Esta semana se revelaron dos acontecimientos de suma relevancia para el futuro de la charrería federada, el deporte autóctono de México. Por un lado, la Olimpiada Nacional CONADE 2026, un evento multideportivo de gran envergadura, abrió sus puertas el pasado 16 de abril en el emblemático Auditorio de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, en Puebla. Esta magna cita reúne a más de 40 mil jóvenes deportistas de 37 delegaciones, quienes demostrarán sus habilidades en 53 disciplinas distintas.

La ceremonia inaugural contó con la distinguida presencia de autoridades como el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado; el director de la CONADE, Rommel Pacheco; el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier; y en representación de la charrería federada, Edgar Viñuela, actual secretario de prensa y difusión. La Olimpiada Nacional CONADE 2026 marca el trigésimo aniversario de su existencia. Su inclusión de la charrería, que se consolidó en 2015 bajo la presidencia de Miguel Pascual Islas (2012-2016), ha sido fundamental para la difusión de sus diversas suertes y, sobre todo, para fomentar la práctica deportiva entre la niñez y la juventud mexicana. En este marco competitivo, cada estado ha conformado sus selecciones estatales de charrería, integrando a los talentos más destacados para representar a sus respectivas entidades. Este año, el lienzo charro Hermoso Cariño, ubicado en San Luis Potosí, será el escenario donde se desarrollarán las competencias de charrería del 24 al 30 de mayo. En la categoría varonil infantil B, se darán cita equipos de San Luis Potosí, Querétaro, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Puebla y Guanajuato. Para la categoría juvenil varonil, participarán representativos de San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Zacatecas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Puebla, además de un selectivo de Estados Unidos. En la rama femenil, la categoría infantil A verá la participación de San Luis Potosí, Jalisco, Estado de México, Coahuila, Yucatán, Hidalgo, Aguascalientes, Querétaro y un selectivo de Estados Unidos. En la categoría infantil B femenil, las selecciones clasificadas son San Luis Potosí, Jalisco, Hidalgo, Guanajuato, Aguascalientes, Durango, Estado de México y Querétaro, junto con un selectivo de Estados Unidos. Lamentablemente, se observa la ausencia de la Ciudad de México en la representación de estas categorías, lo que pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la charrería en la capital del país. El segundo anuncio de gran calibre, que formó parte de la gira de trabajo por el norte de México del presidente de la charrería organizada, Salvador Barajas del Toro, tuvo lugar el pasado sábado 11 de abril en Saltillo, Coahuila. Ante una audiencia excepcional de la charrería local, se presentó el proyecto en desarrollo de El Gran Forum de la Expo Coahuila, un recinto destinado a albergar el Congreso y Campeonato Nacional Charro 2028. Este ambicioso proyecto ferial promete ser un referente a futuro, con una capacidad para 10 mil espectadores, 36 palcos y 4 mil cajones de estacionamiento. La génesis de esta construcción se remonta al 25 de junio de 2025, fecha en que el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, visitó la Federación Mexicana de Charrería (FMCH) en la Ciudad de México para solicitar la sede del Nacional de 2028. Sin embargo, esta solicitud, a diferencia de lo que dictan los estatutos vigentes de la federación, no cumplió con la convocatoria ni el proceso de votación correspondiente. Se percibe una tendencia del presidente nacional, Barajas del Toro, a tomar decisiones que benefician a un sector selecto, replicando una metodología similar a la empleada para designar a San Luis Potosí como sede del 82 Congreso y Campeonato Nacional Charro de este año. Esta situación genera preocupación en la comunidad charra, quienes buscan mayor transparencia y apego a los reglamentos federativos en la toma de decisiones





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