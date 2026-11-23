Chavita, de 11 años, domina clarinete, tambora y tuba en Abasolo. Su versatilidad musical garantiza las presentaciones cuando faltan músicos, siendo vital para su banda.

Chavita, un joven músico de 11 años de edad, se ha consolidado como el último eslabón y una figura fundamental en una familia musical radicada en Abasolo. Desde que tenía solo tres años, sintió el llamado de la música al observar a su hermano Jesús ensayar, un momento que despertó su vocación artística y lo unió a su hermano mayor por encima de cualquier juego infantil.

Descubrimiento de la vocación musical en la infancia

Jesús, hermano mayor de Chavita, recuerda que el vínculo que une a ambos no fueron los juegos tradicionales, sino la pasión compartida por la música. Jesús es 13 años mayor que Chavita y fue él quien le enseñó a tocar el clarinete, el primer instrumento que dominó el pequeño. Esta enseñanza inicial sentó las bases para que Chavita desarrollara una habilidad técnica que ha ido creciendo con el tiempo.

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La inquietud musical de Chavita no se detuvo en el clarinete. El joven ha expandido su repertorio instrumental para incluir la tambora y otros instrumentos de percusión. Esta versatilidad lo ha convertido en un elemento indispensable dentro de la banda familiar, asegurando la continuidad de las actuaciones sin importar la ausencias del personal.

Versatilidad instrumental y soporte en presentaciones

La capacidad de Chavita para adaptar su talento a diferentes necesidades de la agrupación lo ha vuelto una pieza clave. Cuando uno de los músicos no puede asistir a una presentación, Chavita sale al rescate, toma el instrumento necesario y toca las canciones para que el compromiso salga adelante. Su flexibilidad garantiza que la banda mantenga su compromiso con el público y la programación de eventos.

Una de las pruebas más notables de su dedicación y fuerza física es su habilidad para manejar la tuba. A pesar de las enormes dimensiones de este instrumento, Chavita se las arregla para poder cargarlo y practicar sin dificultad. Su capacidad para manejar un equipo tan pesado demuestra no solo su fuerza, sino también su compromiso total con la música y el grupo familiar.

Proyección profesional y apoyo familiar en Abasolo

Con su corta edad, Chavita no ha vislumbrado exactamente a qué quiere dedicarse cuando sea grande, pero la música es una profesión que no le parece mala idea. Su padre y sus hermanos han afirmado que estarán presentes para apoyarle en la decisión que tomen en caso de que el camino del pequeño músico se aparte de las notas, ofreciéndole un respaldo incondicional.

Así, Chavita festeja hoy la profesión que está desarrollando a una temprana edad, extendiendo con sus notas una felicitación a todos los músicos de Abasolo y de los municipios cercanos. Su historia sirve como un ejemplo de cómo la pasión familiar puede cultivar el talento desde la infancia, creando lazos duraderos a través del arte y la música.