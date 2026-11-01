Checo Pérez arranca desde el P21 en su GP 300 en Ciudad de México

Sergio Pérez califica vigésimo primero para su récord número 300 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El tapatío busca una buena salida para avanzar posiciones.

El piloto mexicano Sergio Pérez, conocido cariñosamente como Checo, iniciará la carrera del Gran Premio de Ciudad de México ocupando la vigésimo primera posición en la parrilla de salida. Este evento, que se disputará este domingo, corresponde a la decimonovena fecha del campeonato mundial de Fórmula Uno. La carrera transcurrirá en el emblemático Autódromo Hermanos Rodríguez, escenario de gran emoción para la afición local y el atleta tapatío.

Desafíos en la clasificación y gestión técnica

Durante los entrenamientos, las condiciones climáticas y de pista resultaron muy cambiantes, lo que complicó las estrategias de los equipos. Pérez señaló que, a pesar de estas variables, consideraron que gestionaron la situación de manera razonable. Un factor adverso importante fue la imposibilidad de participar en el tercer entrenamiento libre, la última sesión disponible antes de la calificación oficial. Esta ausencia limitó la oportunidad de probar ajustes específicos en el vehículo antes del intento final por la mejor posición.

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No tener la posibilidad de realizar esas pruebas adicionales estuvo lejos de ser una situación ideal para el equipo. Sin embargo, el conductor mexicano expresó su satisfacción con el rendimiento obtenido durante su vuelta de calificación. Afirma que lograron extraer el máximo rendimiento posible de las capacidades disponibles en ese momento. Su declaración refleja un enfoque práctico ante las limitaciones técnicas y logísticas vividas durante la jornada de clasificación.

Hito histórico: trescientos Gran Premios en casa

Este fin de semana marca un momento trascendental en la trayectoria profesional del piloto al enfrentar su trescientésimo Gran Premio en la categoría reina del automovilismo. La celebración se realiza en territorio nacional, ante su apasionada afición, lo que añade una capa especial de significado a la conquista. El atleta cuenta en su palmarés con seis victorias y treinta y nueve podios a lo largo de su carrera en la disciplina. Este récord personal destaca su consistencia y longevidad en un deporte de alta competitividad y demanda física.

Pérez reveló sus sentimientos en las redes sociales durante la noche del sábado, expresando gratitud y asombro ante el logro. Reconoció que incluso en sus sueños más optimistas no imaginó alcanzar la cifra de trescientos eventos. Celebrar este hito en su ciudad natal lo convierte en un momento inolvidable para su vida personal y profesional. Agradeció el cariño y el apoyo constante recibido durante este fin de semana, animando a su equipo y seguidores a buscar una buena actuación en la carrera.

Renovación con Cadillac y objetivos en pista

El contexto de esta carrera se ve enriquecido por la reciente renovación contractual del piloto con el equipo Cadillac. Firmó un nuevo acuerdo que lo vincula a la escudería estadounidense por tres temporadas adicionales, con vigencia hasta el año 2029. Esta decisión confirma el retorno de Pérez a la Fórmula Uno con dicha entidad tras su paso previo por la disciplina. La extensión del contrato garantiza su presencia en la categoría durante varios años, aportando estabilidad al proyecto deportivo.

Antes de la clasificación, el subcampeón mundial de hace tres años hizo referencia a la ayuda recibida de su compañero de equipo, Valtteri Bottas. Agradeció los empujones y la colaboración que permitieron acercar distancias y estar cerca de batir a algunos vehículos competidores. Estos detalles operativos fueron clave para mejorar la comprensión del rendimiento del auto durante la sesión. La dinámica interna del equipo refleja un ambiente de cooperación enfocado en maximizar los resultados individuales y grupales.

La posición en la parrilla será decisiva debido a la dificultad inherente de adelantar en este circuito específico. Pérez enfatizó que lograr una buena salida y mantener la lucha con los autos situados por delante es el objetivo principal. Si logra contener a algunos conductores más rápidos que vienen detrás, interpretaría esto como un resultado positivo. La estrategia se centra en la preservación de la posición inicial y la gestión eficiente de los neumáticos y el combustible a lo largo de la carrera dominical.