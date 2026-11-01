Checo Pérez califica 21º en México 2026 con fe en su vuelta trasGP número 300

Checo Pérez ocupa la posición 21 en la parrilla del GP de México 2026. El piloto de Cadillac busca mejorar tras eliminar en clasificación y enfrentar su GP número 300.

El piloto mexicano Sergio Pérez, conocido como Casco Verde, ocupará la posición 21 de la parrilla de salida para el Gran Premio de México de Fórmula 1 programado para este domingo. Esta clasificación marca un momento significativo en su carrera profesional, ya que el domingo representará su número 300 en el calendario de la categoría máxima del automovilismo mundial. A pesar de haber sido eliminado en la sesión de clasificación, el conductor de Cadillac mantiene una postura optimista sobre su capacidad para completar todas las vueltas y mejorar su rendimiento en la carrera principal.

Desafios en la Clasificacion de Mexico

La eliminación de Pérez en la sesión no fue casual, ya que perdió la oportunidad de participar en la tercera sesión de prácticas libres. Esta falta de tiempo en pista tuvo un costo considerable en su tiempo de vuelta durante la clasificación. El motivo detrás de esta ausencia inesperada se atribuyó a una fuerza mayor, específicamente problemas de salud. El viernes, el equipo confirmó que el conductor había enfermado, lo que le impidió prepararse adecuadamente para la sesión de calificación del sábado.

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Valtteri Bottas, también miembro de la escudería, fue eliminado en la misma ronda, lo que significa que ambos pilotos arrancarán desde los últimos lugares de la parrilla. Históricamente, la experiencia en esta temporada ha demostrado que es extremadamente difícil escalar hasta la punta de la carrera cuando se comienza desde posiciones tan retrasadas. Sin embargo, esto no ha disminuido la determinación del equipo ni la confianza del piloto mexicano en su equipo.

Resiliencia del Casco Verde en el Corralito

En la zona mixta, conocida como el corralito, tras confirmar su eliminación, Pérez fue cuestionado por medios de comunicación mexicanos. Su respuesta reflejó una mezcla de insatisfacción con el resultado pero, crucialmente, un tono de voz resiliente y enfocado en el futuro. A pesar de que sus compañeros de equipo, los llamados Fabulosos Cadillacs, se encuentran en cero puntos en la clasificación del Mundial de Pilotos, el mexicano insiste en que la situación puede cambiar drásticamente de la noche a la mañana.

Pérez enfatizó la importancia de comenzar a competir contra otros equipos y pilotos. Para él, estar en la lucha directa con otros autos sería muy bueno y motivante. Ha expresado que, aunque completar el Gran Premio es importante, su prioridad inmediata es empezar a pelear por posiciones, lo cual requiere una buena arrancada y una excelente primera vuelta. Con el cambio de motor ya realizado, confía en que el auto está en condiciones óptimas para mejorar.

La Aficion Mexicana y Recuperacion Fisica

Después de dos años, volver a participar en una clasificación en México ha tenido un profundo significado emocional para el piloto. Pérez reconoció que la afición mexicana es la mejor del mundo, destacando su educación y su apoyo incondicional hacia todos los pilotos. Este cariño y la gran conexión con la localidad han sido razones principales para su regreso a la competencia en este circuito, reforzando su vínculo con los fanáticos locales.

Aunque el ambiente festivo es agradable, la preparación física y técnica ha sido complicada. El virus que afectó al conductor ayer le impidió realizar la sesión de prácticas del viernes. La solicitud para participar en la práctica número tres del sábado llegó tarde, y la condición de la pista había cambiado significativamente en comparación con sus referencias de la sesión anterior. Este cambio en el asfalto dificultó su capacidad para establecer un tiempo competitivo durante la clasificación.

Perspectivas para la Carrera Dominical

A pesar de las dificultades técnicas y físicas, Pérez terminó la clasificación con una valoración positiva de su esfuerzo individual. Reconoció que el día presentaba oportunidades para hacer una diferencia significativa en la parrilla, pero aceptó las circunstancias con madurez. Afirmó haber logrado sacar el máximo provecho posible del auto disponible en esas condiciones particulares, mostrando satisfacción con su vuelta personal a pesar del resultado final.

El Gran Premio de México 2026 se desarrollará el próximo domingo, y los fanáticos podrán seguir la transmisión en vivo según los horarios oficiales difundidos por los medios. La carrera promete ser un desafío táctico dado el punto de partida, pero la confianza del piloto en su equipo y su capacidad de adaptación sigue siendo alta. Se espera que la estrategia de carrera y la gestión de neumáticos jueguen un papel crucial en el desempeño final del Casco Verde y su compañero de equipo Bottas.

La escena del automovilismo en México siempre ofrece una atmósfera única, y este evento no será la excepción. La combinación de la historia del piloto, la calidad del asfalto y el apoyo masivo de la concurrencia crea un escenario propicio para sorpresas. El equipo Cadillac deberá trabajar incansablemente para optimizar el auto durante la noche, aprovechando cualquier dato recabado durante la clasificación para minimizar el déficit de tiempo frente a los líderes del campeonato.