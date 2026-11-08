Checo Pérez critica error de Cadillac en Brasil y pierde puntos

Sergio Pérez sufrió una parada en boxes de nueve segundos por error de Cadillac en el GP de Brasil. El mexicano acabó decimoctavo y sin sumar puntos.

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez dirigió su frustración directamente contra Cadillac tras un fallo crítico durante el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. El incidente ocurrió en el Circuito de Interlagos en Sao Paulo, donde un error en los pits mantuvo detenido a Pérez durante nueve segundos. Este contratiempo estratégico eliminó cualquier posibilidad de puntuación en una carrera donde la debutante escudería estadounidense mostró graves deficiencias operativas.

Error en boxes condena a Pérez

Sergio Checo Pérez manifestó su descontento público cuando gritó a los mecánicos por la radio que la situación era inaceptable e increíble. La primera parada del conductor jalisciense se produjo al final de la vuelta 15, momento en que ingresó al callejón de pits para el cambio de neumáticos. Sus mecánicos fallaron en la ejecución del cambio, lo que resultó en una pérdida de tiempo significativa y le impidió recuperar posiciones valiosas en la clasificación.

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Pérez es el único finalista del equipo

A pesar de los graves inconvenios mecánicos y operativos, Checo Pérez se mantuvo firme como el único piloto de Cadillac que logró cruzar la línea de meta en el Gran Premio de Brasil. Su compañero de equipo, Valtteri Bottas, no pudo siquiera arrancar debido a un problema técnico en su monoplaza antes de iniciar la competición. La distinción de Pérez como único finalista subraya la profundidad de los problemas que enfrenta el nuevo equipo en su temporada inaugural.

Posición decimoctava sin puntos

El volante originario de Guadalajara, Jalisco, finalizó la carrera en la decimoctava posición en el Circuito de Interlagos. Esta ubicación final le impidió sumar sus primeros puntos en lo que va de la temporada de Fórmula 1 2026. La falta de puntuación refleja la dificultad constante que ha tenido Pérez para destacar en medio de un desempeño general bajo del equipo Cadillac en circuitos exigentes como el brasileño.

Cronograma restante de la temporada

La Temporada 2026 de la Fórmula 1 cuenta con únicamente tres citas más por disputarse, marcando el final de una campaña complicada. La próxima carrera programada es el Gran Premio de Las Vegas, fijado para el próximo 21 de noviembre. Esta prueba servirá como punto de inflexión para ver si el equipo puede revertir su mala racha antes del cierre del calendario.

Desenlace en Medio Oriente

La actividad del serial concluirá en Medio Oriente con dos eventos decisivos para la clasificación final. La penúltima fecha está pactada en Qatar el 29 de noviembre, ofreciendo una oportunidad para recuperar terreno. El Gran Premio de Abu Dabi marcará el final oficial de la campaña el 6 de diciembre, donde se definirán los últimos detalles del campeonato y el rendimiento futuro de los equipos.

Compromiso de Pérez con Cadillac

Checo Pérez seguirá en la Fórmula 1 al menos tres años más, ya que renovó su contrato con Cadillac hasta la temporada de 2029. Esta decisión asegura que el mexicano tendrá la oportunidad de madurar junto al equipo y trabajar en soluciones para los errores técnicos y operativos. La permanencia de Pérez es clave para la estabilidad y el desarrollo a largo plazo del constructor estadounidense en el máximo nivel del automovilismo mundial.