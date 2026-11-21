Mientras Kimi Antonelli consagra a Mercedes, Checo Pérez busca su primera puntuación con Cadillac en el Gran Premio de Las Vegas del 21 de noviembre.

El Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 se celebra este sábado 21 de noviembre, marcando un hito significativo en la trayectoria del piloto mexicano Sergio Pérez, conocido profesionalmente como Checo Pérez. Este evento representa su debut competitivo con el fabricante Cadillac, una nueva entrada al máximo categoría del automovilismo mundial que busca hacer historia en el territorio estadounidense. La escudería aspira a sumar sus primeros puntos en la competencia bajo este nuevo estatus empresarial y deportivo.

Campeonato Mercedes y lucha por el segundo lugar

Kimi Antonelli ha asegurado previamente el campeonato de pilotos, consolidando junto a George Russell el noveno título de constructores para Mercedes. Esta situación deja definido el escenario general, desplazando la atención estratégica hacia la intensa disputa por el segundo lugar en la clasificación general. Un grupo reducido de conductores compite con una diferencia mínima de apenas 33 puntos que separa al actual segundo puesto, Max Verstappen, del sexto clasificado, Lando Norris.

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Aunque la situación competitiva permite que Norris pueda acercarse a las posiciones superiores, la narrativa general sugiere que no logrará igualar la sensación de dominio total experimentada durante la temporada anterior. La dinámica actual del campeonato refleja una competencia donde los márgenes son extremadamente estrechos y cada posición en pista tiene un valor estratégico crucial para los equipos implicados en esta lucha por la segunda plaza del ranking mundial.

Historial de Verstappen en el circuito de Las Vegas

Max Verstappen llega a esta cita con un historial notable en el trazado de 3,85 millas, equivalente a 6,2 kilómetros, que transcurre por hitos icónicos como las fuentes del Bellagio y la esfera iluminada con tecnología LED conocida como Sphere. El piloto holandés, de 29 años, ha obtenido tres victorias en sus últimas cinco carreras y acumula ocho podios consecutivos, lo que le permite mantenerse en el segundo lugar del campeonato cuando faltan tres eventos por disputarse.

Verstappen ganó dos de las tres ediciones realizadas hasta la fecha en este circuito específico, celebrando su triunfo en la carrera inaugural con un reconocido cántico. Su desempeño en la temporada 2023 fue prácticamente imbatible al lograr 19 victorias para asegurar su tercer título consecutivo, aunque su registro bajó a nueve triunfos en el año siguiente. A pesar de terminar segundo el año pasado tras Lando Norris, su reciente repunte comenzó con una victoria en Malasia el 4 de octubre.

Emisiones y logística para el evento de noviembre

El evento se llevará a cabo a las 22:00 horas, tomando como referencia el tiempo del centro de México, ofreciendo opciones de visualización a través de las plataformas F1TV, Sky Sports e IZZI para la audiencia global. Esta disponibilidad técnica asegura que los seguidores puedan seguir el desarrollo de la carrera, que incluye la primera aparición pública de Checo Pérez con los colores de Cadillac en suelo estadounidense.

Las declaraciones de Verstappen revelan una actitud de aprendizaje continuo, reconociendo las mejoras del equipo mientras anticipan los cambios reglamentarios y mecánicos para la próxima temporada. El piloto señaló que, aunque hubo momentos de incertidumbre sobre la capacidad de victoria, el rendimiento actual refleja un trabajo efectivo del personal técnico. Su objetivo final es identificar y corregir las debilidades actuales para potenciar la competitividad del auto en los años venideros.